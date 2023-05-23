Вторник, 23 Мая 2023 10:30

АрмИнфо.Арцах по-прежнему полон решимости защищать свое право на самоопределение. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Арцаха во Франции.

"Арцах по-прежнему полон решимости защищать свое право на самоопределение и не откажется от сопротивления для достижения свободы", - отметили в постпредстве на своей странице в Твиттер.

Отметим, что армянский премьер Никол Пашинян сегодня заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.