Вторник, 23 Мая 2023 10:29

АрмИнфо. Сдавая Арцах, Пашинян сдаёт и Армению, и диаспору, обесценивает каждого армянина. Так отреагировал глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян на заявления, сделанные в ходе пресс-конференции премьер-министром РА Николом Пашиняна 22 мая.

Он подчеркнул, что оставлять свой народ на откуп алиевскому режиму, не раз подтверждавшему свою приверженность геноцидальной политике в отношении армян, не только безнравственно, но и противоречит Конституции Армении, в основе которой, как указано в её преамбуле - Декларация о независимости Армении, опирающаяся, в том числе и на "совместное Постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года".

"Любой договор, отрицающий право народа Арцаха на самоопределение, входит в противоречие с Основным законом страны, а значит, не будет иметь юридической силы.

Сдавая Арцах, Пашинян сдаёт и Армению, и диаспору, обесценивает каждого армянина, который уважает себя, свою семью, свои ценности и традиции, гордится героической историей своего народа. Эта история писалась не только великими учёными, деятелями культуры, искусства и спорта, но и кровью наших храбрых воинов, отдавших жизни за свободу и независимость Армении и Арцаха за последние три десятилетия", - отметил глава САР.

Вместе с тем он констатировал, что происходящее в Армении, начиная с 2018 года, направлено не только на вытеснение из Армении и региона России, но и армян и всего армянского. "Где сегодня армяне, некогда составлявшие большинство населения Нахичеванской Автономной Республики в составе Азербайджанской ССР? Куда делись оставленные там могилы наших предков? Где сегодня армяне перешедших к Азербайджану районов Нагорно-Карабахской автономной области? Где армяне, благодаря созидательному труду которых десятилетиями строился и развивался Баку? Где армяне Сумгаита? О каких гарантиях безопасности говорит премьер Армении? Чьим гарантиям он верит? Где так называемая <эпоха мира>, которая должна была наступить, по мысли властей Армении, после подписания трехстороннего документа по итогам 44-дневной войны?", - вопрошал Абрамян.

При этом глава Сар выразил убеждение, что подобные судьбоносные для государства и народа решения не могут быть приняты без учёта воли армянского народа.

"Происходящее сегодня - ни что иное, как психологический геноцид со стороны власти в отношении своего же народа.

Армянская интеллигенция, бизнес-элита, общественные деятели, в том числе проживающие в диаспоре, не должны больше молчать. Сегодня они обязаны публично обозначить свою позицию и обратиться к народу, чтобы вывести его из затянувшейся политической летаргии. Во имя памяти наших отцов и дедов. Во имя будущего наших детей", - резюмировал Абрамян.

Отметим, что армянский премьер Никол Пашинян сегодня заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.