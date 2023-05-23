Вторник, 23 Мая 2023 10:28

АрмИнфо.Ни один из лидеров независимой Армении с 1988 года до вчерашнего дня никогда не признавал Арцах частью Азербайджана. Об этом заявил советник президента Нагорно- Карабахской Республики, представитель президента по особым поручениям, экс-глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

В этом ключе он напомнил, что сам президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что его заставляют признать независимость Арцаха.

"Также надо отметить, что ни один из руководителей Армении, кроме нынешнего, также никогда не заявлял во всеуслышание, что Арцах - это Армения и точка! Арцах никогда не будет частью Азербайджана, в таком случае Арцаха не будет вообще. Тот, кто хочет впихнуть Арцах в состав Азербайджана, впихивает Арцах в крематорий", - резюмировал Бабаян.

Отметим, что армянский премьер Никол Пашинян сегодня заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.