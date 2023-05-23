Вторник, 23 Мая 2023 10:26

АрмИнфо. Избирательное правосудие - самое подлое, что действует при нынешнем премьер-министре Армении Николе Пашиняне. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян, комментируя ситуацию с арестованной на месяц матерью погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян.

Она отметила, что навестила Акопян в уголовно- исправительном учреждении <Абовян>, которой якобы инкриминируется похищение сына Никола Пашиняна Ашота Пашиняна. <Настроение у Гаяне Акопян хорошее, воля крепка. Она просила передать благодарность, в первую очередь, родителям погибших военнослужащих, которые проводят пекред зданием правительства РА бессрочную акцию протеста, требуя ее освобождения. Мать солдата также передала слова благодарности всем незнакомым людям, доставившим цветы на могилу сына в мемориальном комплексе воинских захоронений <Ераблур>. <Давайте будем сильными, давайте будем твердыми, я надеюсь, что справедливость восторжествует>, - сказала Гаяне Акопян>, - передала слова арестованной депутат НС.

Она добавила, что ребенок каждого родителя не должен нести ответственность за действия своего родителя, но дискриминация,

проявленная в отношении Гаянэ Акопян, действительно неприемлема. <Очевидно, что арест матери погибшего солдата Жоры Мартиросяна - это не фактор сдерживания, а санкция. Избирательное правосудие - самое подлое, что действует при Николе Пашиняне>, - написала Тагуи Товмасян.

Напомним, что 20 мая суд на месяц арестовал Гаяне Акопян за похищение сына премьер-министра РА. Она была задержана 17 мая. Женщина не признает вину и объявила голодовку.

Отметим, что на основе заявления Ашота Пашиняна было возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека". Следствие отмечает,

что члены организации "Зов сыновей" заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль. В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении опровергли.