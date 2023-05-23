Вторник, 23 Мая 2023 00:28

АрмИнфо. На состоявшемся сегодня вечером внеочередном заседании Национального Собрания Республики Арцах депутаты приняли Заявление в связи с выступлением Никола Пашиняна.

В Заявлении говорится:

Заявление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна на сегодняшней пресс-конференции, в котором он подтвердил свою готовность включить Арцах в состав Азербайджана, вызвало ярость и негодование в Республике Арцах. Фактически, этим обязательством Никол Пашинян грубо нарушает закрепления Декларации о независимости и Конституции Республики Армения касательно Арцаха, в частности, импеативное положение постановления Верховного Совета Республики Армения от 8-го июля 1992 года о том, что «любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет указана в составе Азербайджана, считается неприемлемым для Республики Армения».

Вновь подтверждаем, что статус Арцаха уже определен всенародным волеизлиянием 10-го декабря 1991 года и ни одна власть не вправе его изменить. Любое заявление Никола Пашиняна, игнорирующее суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации, а также любой документ, составленный на его основе, неприемлемы и ничтожны для нас. Арцах никогда не откажется от неуклонного пути своей борьбы. Глубоко обеспокоенные нависшей реальной опасностью депутаты Национального собрания Республики Арцах призывают все армянство не допустить катастрофических шагов властей Республики Армения по уступке Азербайджану части армянской Родины - Республики Арцах и суверенных территорий Республики Армения под видом анклавов, что неизбежно приведет к потере армянской государственности.

В то же время обращаемся к бывшим и действующим президентам Республики Армения и Республики Арцах с призывом осудить заявления, сделанные Николом Пашиняном 22-го мая 2023 года. В противном случае мы будем рассматривать ваше молчание как знак согласия с премьер-министром Республики Армения.