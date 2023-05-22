Понедельник, 22 Мая 2023 23:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-15:00 частные дома 94-148 на 12-ой улице Нор Ареша;

10:00-16:00 жилые дома 12, 14, 16 на улице Ленинградяна, 2, 4, 7 на улице Шинарарнери, абоненты-жильцы жилых домов 29, 31, 33, 35 на улице Раффи, 74, 76, 82, 80, 78 на улице Микаеляна; здание СНБ в Норк Мараше, жилой дом 234 на улице норки Айгинер, частные дома 235, 255, 275 на улице Норки Айгинер, 36-40, 49-55 на улице Арменакяна, гостиница ‘Режине” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 частично улицы Сари Тага 17-24, частные дома 93-127 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 6, 10, 12 на улице Парпеци, 17, 19, 21, 23, 25 на пр. Маштоца, жилые дома 37, 39, 41 на улице Пушкина, 19, 21, 25 на улице Саряна, жилые дома 16, 18, 20, 20/1, 22 на улице Саряна, 56 на улице Пушкина, ООО “Вигмор”, жилые дома 27, 29, 31, 33, 38, 40 на улице Демирчяна, жилой дом 5 и частные дома 88, 90, 92 на улице Арами, частный дом 42 на 1-ом переулке Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Андраникаван, Гиневет, Армаш, Ерасх, Ехегнаван, Лусарат, Покр Веди в городе Веди;

12:00-14:00 частично улицы Баграмяна, Нарекаци, Чауша в городе Арташат; частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:30 частично село Сараван;

11:00-13:00 частично улицы Алавердяна, Андраника. Зоравара Вардана, Камо в городе Ехегнадзор;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Паракар, Мусалер; частично села Таиров, Птгунк;

в Лорийской области:

10։00-13:00 жилые дома 14 на улице Гарегина Нжде, 19, 56, 60, 62, 64, 70, 72 на улице Вардананца, 22 на улице Тиграна Меца, жилой дом 59 на улице Степана Зоряна, мэрия Ванадзора в городе Ванадзор;

11։00-17:00 села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Парни, Цахкаберд;

в Ширакской области:

11։00-16:00 Экономический университет и прилегающие улицы Герцена, Комсомол в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, 4, 6, 6/1, 6/2 на улице Тотовенца, 29/1, 29/2, 29/4, 29/5, 29/6 на улице Молдовакан, жилой дом 7 на улице Еритасардакан, школа N76 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 18, 20, 22, 24, 28, 30 на улице Ленинградяна, абоненты-жильцы жилых домов 46, 48, 52 на улице Свачяна, ясли-детский сад N92; частный дом на улице А. Шагиняна, редакция “Астхик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 12/1-12/4 на улице Азатутяна, 60-66А на пр. Баграмяна, жилые дома 2-6 на улице Амбардзумяна, частные дома 57-67 на пр. Баграмяна, частные дома 1-19 на улице Орбели, частные дома 1-15 на 4-ой улице Канакера, 14-24/1 на 5-ой улице, 2 на 1-ом переулке 6-ой улицы, 1-34 на 7-ой улице, 2-40, 16-48 на 9-ой улице, 11-14/1, 7-32 на 10-ой улице Канакера, частные дома 1-12 на 11-ой улице, частные дома 7 на 2-ом переулке Фанарджяна, 27, 28 на улице Фанарджяна, здания школ NN85, 177, жилые дома 15-52 на улице Ц.Ахбюра, 35-49 на улице Агацу, 36/4 на улице Саркавага, частные дома 21-40 на 2-ой улице Саркавага, 3-17/2 на 3-ей улице, 8-19 на 4-ой улице Саркавага, здание школы-интерната N8, жилые дома 1, 2, 22/1, 20/8 на Тбилисском шоссе, 1 на 1-ом переулке Тбилисского шоссе;

11:00-16:00 частные дома 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице Нор Ареша, жилой дом 22 (кв. 1-45) и жилой дом 26 (кв. 1-45) на улице Эребуни; жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 36, 38, 40, 42, 43/1, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, 3/3, 7 на улице Тотовенца, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, жилые дома 21, 23, 25 на пр. Гая, школа N139, ясли-детский сад NN102, 250 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 26, 226/1 на улице Вардананца, абоненты-жильцы жилых домов 86, 86/2 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12/1-12/4 на улице Азатутяна, частные дома 57-67 на пр. Баграмяна, 1-19 на улице Орбели; жилые дома 4, 6 на 2-ом переулке Бакунца, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 29, 31 на улице Гюликевяна, школа N141 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; квартал “Норагавит” полностью, жилые дома 135А, 135Б, 135Г, 135Д, 305 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 34 на улице Манадяна, 10, 10/1 на улице Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 кварталы “Ара 1”, “Ара 2”, “Наре”, ‘Тандзаноц”, улицы Ерванда Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна в городе Аштарак; села Варои Дзорак, Парпи, Газараван, Базмахбюр;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Мусалер, Аревашат, частично село Паракар;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Воскетап, Даштакар;

12:00-14:00 частично улицы Маркса, С. Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Нарекаци, Араратяна, Гая, Голецяна, Лусиняна, Ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23 в городе Арташат, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Бурастан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-12:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10:0-15:00 жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 6-ом квартале, здание старшей школы N1, Дом Быта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

10:00-16:00 общественные абоненты, прилегающие к селу Прошян, ООО ‘Мартин Стар”, ресторан ‘Кавказ”, собственник “Дж. Аветисян”, ЗАО ‘П ев О”, собственники “А. Погосян”, “С.Овакимян”, “З.Саргсян”, “А. Арутюнян”, “Н. Торосян”, “С. Манукян”, “Виваселл-МТС”, ООО “ЭВА-МАК”, ООО “Аиса”, “Папян ев Вординер”, “СЛЛ Газ”, кварталы “Ванаовит”, “Волоран”;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 село Арцванист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 общественные и жильцы-абоненты на улице Г. Нжде в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

10։00-14:00 село Одзун;

11։00-17:00 села Мецаван, Михайловка;

в Сюникской области:

11։00-14:00 села Андокаван, Верин Гиратах, Неркин Гиратах, Гехи, Гетишен, Гегаванк, Барикаван, Кавчут.