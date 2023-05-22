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 Понедельник, 22 Мая 2023 23:02
Марианна Мкртчян

Артак Бегларян назвал неприемлемыми и незаконными действия и заявления Армении, направленные на признание Арцаха в составе Азербайджана

Артак Бегларян назвал неприемлемыми и незаконными действия и заявления Армении, направленные на признание Арцаха в составе Азербайджана

АрмИнфо. Экс-госминистр Арцаха, советник главы НКР Артак Бегларян назвал неприемлемыми и незаконными, в первую очередь, действия и заявления самой Республики Армения, направленные на признание Арцаха в составе Азербайджана.

Он подчеркнул, что любой документ и заявление, признающие Арцах в составе Азербайджана, крайне неприемлемы, о чем неоднократно заявляли власти Республики Арцах в различных формулировках на уровне президента, Национального собрания, Совета Безопасности и Министерства иностранных дел.

Бегларян отметил, что это неприемлемо, потому что: народ Арцаха осуществил свое неотъемлемое право на самоопределение в 1991 году на основе основополагающих документов международного права (Устав ООН, Международные пакты ООН о правах, Хельсинкский заключительный акт и др.) (которые, кстати , jus cogens считается (обязательной) нормой в международном праве), а в последующие годы защищать его и доказывать свою волю и способность к суверенитету.

"Хотя Республика Арцах не была полностью признана международным сообществом, факт ее независимости был принят как реальность, а ее статус был признан на международном уровне как статус спорной и оспариваемой территории.

Главным субъектом любого решения о статусе и будущем Арцаха является народ Арцаха, остальные крупные и малые игроки имеют право озвучивать только свои позиции, но не решать за народ Арцаха или превращать Арцах в объект торговли.

Следовательно, игнорирование пройденного пути, прав и серьезнейших экзистенциальных опасностей коренного и титулованного народа Арцаха - просто международное преступление", - отметил советник президента Арцаха.

При этом он констатировал, что одной из очередных ловушек и ложных доводов Азербайджана является тезис о самодержавной преемственности советских границ, на основе которого развернулись процессы последнего периода взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана.

В этой связи Бегларян констатировал, что этот аргумент необоснован и ложен, потому что: административно-территориальное деление СССР не могло стать государственной границей по логике международно-правового принципа uti possidetis juris (непрерывность прежних внутренних границ), поскольку этот принцип не является автономным принципом и применялся с большими оговорками только в наличие четкого обоюдного согласия между некоторыми деколонизирующими государствами Южной Америки и Африки.

"Одним из хороших примеров исключения этого принципа является Косово, потому что даже в случае распада Югославии первичным принципом определения границ бывших государств-членов был принцип "отделения ради спасения", неразрывно связано с правом народов на самоопределение.

Даже Азербайджан на самом высоком уровне отвергал непрерывность советских границ, когда Верховный Совет этой страны в 1991 г. с принятой декларацией "О восстановлении государственной независимости Азербайджана" и конституционным актом "О восстановлении государственной независимости Азербайджана" Азербайджан отказался от правопреемства Советского Азербайджана и объявил себя 1918-1920 гг. правопреемник существующей Азербайджанской Демократической Республики. Этот факт важно подчеркнуть не только потому, что Азербайджан изначально отверг применение принципа uti possidetis juris, но и потому, что в   досоветский период Нагорный Карабах на международном уровне считался Лигой Наций спорной территорией, причем с гораздо более обширными территориями по сравнению с бывшей НКАО и общей границей с Арменией", - отметил он.

По его словам, даже если Армения и Азербайджан взаимно договариваются принять за основу внутренние административные границы СССР с целью делимитации и демаркации, то важно подчеркнуть, что это еще не означает исключение права народа Арцаха на самоопределение как минимум на территории бывшей НКАО, поскольку эта территория в последние советские десятилетия была анклавом и не имела никакого отношения к границам двух бывших советских республик.

"Поэтому, в крайнем случае, для Республики Армения это также возможность каким-то образом совместить преемственность советских границ с признанием и защитой права Арцаха на внешнее самоопределение. Однако необходимым условием для этого является то, чтобы Армения никоим образом не пыталась признать Арцах в составе Азербайджана и не закрывала возможность и обязательство поддержать борьбу Арцаха за самоопределение.

Неприемлемыми и незаконными являются, в первую очередь, действия и заявления самой Республики Армения, направленные на признание Арцаха в составе Азербайджана, обусловленные не только известными международно-правовыми основаниями, но и внутригосударственным законодательством РА", - подчеркнул Бегларян.

В частности: Декларация о независимости Республики Армения четко признает Арцах в составе Республики Армения, "на основании совместного решения Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединение Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

"Хотя впоследствии был выбран путь независимости Арцаха, отклоняясь от данного положения Декларации независимости РА, однако даже в условиях этого отклонения однозначно исключается правовая возможность Армении признать Арцах в составе Азербайджана. Следовательно, будучи краеугольным камнем Конституции РА, Декларация Независимости является прочной правовой основой для признания антиконституционным и изначально недействительным любого подписанного РА международного договора, который может признать Арцах частью Азербайджана", - подчеркнул чиновник.

Бегларян также обратил внимание Алма-Атинская декларация от 21 декабря1991 году, на которую все ссылаются, во-первых, ссылается также на право на самоопределение, и, во- вторых, является просто декларацией, вытекающей из основного документа о создании СНГ-1991г. соглашение от 8 декабря.

"Это соглашение ратифицировал Верховный Совет РА в 1992г. 18 февраля, с четкими оговорками, касающимися Нагорно-Карабахской Республики: 5-ая статья  дополнена фразой "право наций на свободное самоопределение", ратифицируя в следующей редакции: "Стороны признают и уважают право наций на свободное самоопределение, территориальную целостность друг друга и нерушимость границ".  Пункт 10 гласит: После слов ,,открытых для всех государств-членов ССС'' в абзаце второй статьи 13 Соглашения добавить "в том числе для бывших автономных образований СССР, которые до принятия декларации Верховного Совета СССР "о прекращении существования Союза ССР", о провозглашении независимости всенародным референдумом, и на его основании высший исполнительный орган автономного образования обратился в Содружество Независимых Государств с просьбой о включении в его состав", - обратил внимание советник президента Арцаха.

Он напомнил, что 8 июля 1992 года Верховный Совет РА принял решение, 2-м пунктом которого закреплено: "Считать неприемлемым для Республики Армения любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет указана в составе Азербайджана". Иными словами, продолжил Бегларян,  Республика Армения своим учредительным документом - Декларацией о независимости - однозначно и бесповоротно исключила всякую возможность признания Арцаха частью Азербайджана, а решениями Верховного Совета, имеющими силу закона, установила право на свободное самоопределение наций и создал правовую основу для возможности членства Арцаха в СНГ, а также прямо считал неприемлемым любой документ, указывающий на статус Арцаха в составе Азербайджана.

"Таким образом, Армения может признать территориальную целостность Азербайджана, но никогда с включением Арцаха или территории в 86 600 км2. В этом смысле сегодняшнее заявление Никола Пашиняна о готовности признать территориальную целостность Азербайджана наряду с Арцахом крайне неприемлемо и вызывает тревогу.

Что касается неправовых обоснований, то принимая во внимание

исключительное значение Арцаха в сфере безопасности, международных

отношений, идентичности и других сферах армянской государственности и

армянской нации, многим даже излишне объяснять, почему любое

признание Арцаха в составе Азербайджана со стороны Армении недопустим и неприемлем документ и заявление. Подробности этого направления я буду освещать в других публикациях",  - добавил чиновник.

В заключение он коснулся высказываний президента Европейского Совета Шарля Мишеля, и в частности, отметил: <А говоря о робких и беспочвенных увещаниях и высказываниях Мишеля о правах и безопасности народа Арцаха, в связи с использованием им азербайджанских тезисов, я вынужден назвать его "бывшим избранным представителем населения бывших Южных Нидерландов". А для Республики Армения вопросы прав и безопасности народа Арцаха не могут обходиться без права на самоопределение, которое в данном случае является ядром остальных прав и даже архитектуры безопасности". 

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