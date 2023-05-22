Понедельник, 22 Мая 2023 23:00

АрмИнфо.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану.

По его словам, соответствующее заявление премьера Армении Никола Пашиняна будет воспринято лишь частично.

"Отказавшихся принять азербайджанское гражданство жителей региона ожидает депортация", рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Что касается Нагорного Карабаха, то, снявши голову, как у нас говорят, по волосам не плачут. В данном случае со второго полугодия прошлого года одновременно с разворотом в сторону Запада, для того чтобы сменить вектор, Пашинян и его команда признали в начале приоритет Алма-Атинской Декларации 90-х годов, в соответствии с которой союзные республики признаются в своих границах. Не сделав при этом никаких оговорок по поводу Нагорного Карабаха. Даже тех, которые всё это время, в течение многих десятилетий, были поводом для работы посредников Минской группы", - отметил он.

При этом российский политик выразил убеждение, что Азербайджан не заметит этих заявлений по поводу гарантий. По его словам, он в лучшем случае будет делать вид, что он собирается соблюсти какие-то нормы приличия с армянским населением.

"Но точка зрения уже была высказана: армяне должны принять гражданство Азербайджана. Если они его не принимают, они должны выехать с этой территории. Никто не возбраняет любому государству агитировать за своё гражданство, но предложение в случае отказа от гражданства убраться с территории, на которой жили ваши предки, - это не что иное, как депортация. И в этом отношении никаких иллюзий, мне кажется, нет. И у самих армян Нагорного Карабаха в том числе.

Я думаю, что это заявление господина Пашиняна будет принято в первой части, что Армения признаёт Нагорный Карабах частью Азербайджана, и будет проигнорировано во второй. В той части, где он говорит о необходимости соблюдения прав и всего остального. Как раз права армян Нагорного Карабаха, прежде всего права на самоопределение, они таким образом дезавуируются. Хотя даже в советские времена Нагорный Карабах представлял из себя автономную область. Сейчас ни о какой автономии в составе Азербайджана для Нагорного Карабаха речи не идёт. По крайней мере, со стороны Азербайджана", - резюмировал Затулин.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он также отметил, что Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает её "недееспособной организацией".