Понедельник, 22 Мая 2023 16:57

АрмИнфо. Позиция Великобритании по нагорно- карабахскому конфликту не претерпела изменений. Об этом 22 мая на совместной пресс- конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил государственный министр по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Дохерти.

"В Соединенном Королевстве хотят видеть всеобъемлющее урегулирование нагорно- карабахского конфликта, и как можно скорее. И мы поддерживаем позицию США и Евросоюза в этом вопросе", - отметил Дохерти.

Он также сообщил, что в рамках визита он проведет встречу с премьер-министром РА с которым обсудит сотрудничество Армения-Великобритания, а также содействие британской стороны повестке демократических реформ в РА.