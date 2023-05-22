Понедельник, 22 Мая 2023 16:55

АрмИнфо. Азербайджан параллельно переговорам продолжает незаконное блокирование Лачинского/Бердзорского коридора. Об этом 22 мая на совместной пресс-конференции с госминистром по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Дохерти заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Министр сообщил, что события в регионе были в центре внимания переговоров, и он представил гостю последние процессы в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Я подчеркнул, что блокада вызвала серьезную гуманитарную проблему в Нагорном Карабахе и нарушает деятельность такой авторитетной международной организации, как МККК. Очевидно, что это часть политики этнических чисток в Нагорном Карабахе", - заявил министр, призвав страны-члены СБ ООН, в том числе Великобританию, к конструктивной вовлеченности и действенным шагам. В их числе министр указал необходимость отправки международной мониторинговой миссии в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, а также императив обеспечения доступа международных гуманитарных организаций туда.

Вместе с тем, Мирзоян отметил, что Армения придает важное значение

содействию со стороны своих международных партнеров по таким важным

гуманитарным вопросам как обеспечение возвращения всех армянских

пленных, удерживаемых в Азербайджане.

"Несмотря на переговорный процесс, Азербайджан продолжает оккупацию суверенной территории РА и провокации, что противоречит заявлениям, принятым в Праге и Сочи", - сказал он, добавив, что в этом контексте важное значение имеет Алма-Атинская декларация, которая привержена армянская сторона.

При этом он сообщил о готовности РА реализовать обязательства по 9 пункту трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по части открытия региональных коммуникаций по принципу суверенитета, правомочности, равенства и взаимности.

В заключение, министр отметил, что для обеспечения регионального мира необходимо решать все вопросы без применения силы и угрозы ее применения, путем делимитации границы на основе признания территориальной целостности друг друга, решения гуманитарных проблем, обеспечения международно гарантированного диалога для соблюдения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.