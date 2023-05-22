Понедельник, 22 Мая 2023 16:48

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает, что Армения может вернуть двух азербайджанских военнослужащих, пересекших границу. 22 мая на пресс-конференции он выразил готовность это обсуждать, но только после прохождения правовых процедур.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе заявил, что <те солдаты, которые просто

заблудились и оказались на другой стороне, выйдут на свободу по ускоренной процедуре>.

Пашинян подтвердил, что есть понимание, что военнослужащие, заблудившиеся и оказавшиеся на противоположной стороне, должны быть возвращены в упрощенном порядке. <Но на данный момент заблудившихся азербайджанцев в Армении нет, все азербайджанцы, находящиеся в настоящее время в Армении, зная, что они пересекают границу с Арменией, пересекли ее>, - сказал он. Он заверил, что любой заблудившийся и оказавшийся в Армении гражданин Азербайджана в кратчайшие сроки в упрощенном порядке будет возвращен Азербайджану.

На вопрос, исключает ли он возможность экстрадиции двух азербайджанских военнослужащих, задержанных в Армении, Пашинян ответил, что в целом урегулирование отношений - это сложный процесс, который не может быть односторонним.

<Мы не можем игнорировать тот факт, что был убит гражданин Армении. Но, конечно, мы не нарушаем презумпцию невиновности кого бы то ни было. Сейчас дело на стадии предварительного расследования, за ним последует суд, после чего правовые процедуры предполагают самые различные решения>, - указал премьер-министр Армении.

Напомним, что 10 апреля на территории Республики Армения был обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана. 13 апреля на территории Армении был обнаружен и задержан второй азербайджанский военнослужащий. Одному из арестованных в азербайджанских военных предъявлено обвинение в убийстве (они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы по предварительному сговору c группой лиц, контрабанде и незаконном обороте оружия и боеприпасов). Согласно СНБ Армении, выяснилось, что Гусейн Ахундов 12 апреля совершил убийство гражданина Армении Айрапета Меликсетяна, работавшего в качестве сторожа на ЗМКК. Ахундов взял телефон, сигареты и зажигалку Меликсетяна, попытался завести машину, но не смог. После этого он скрылся с места преступления. Чуть позже он записал на телефон видеопослание следующего содержания: <:к счастью, удачно добрались до Армении... обезглавили 400- 500 армян. Мы не предатели, мы надеемся успешно вернуться в Азербайджан:>. После этого он загрузил запись на своей странице в соцсети.