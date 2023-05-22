Понедельник, 22 Мая 2023 16:36

АрмИнфо.Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя также так называемые анклавы. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Минутами ранее он отметил, что 86,6 тыс. кв. км включают в себя и Нагорный Карабах.

<В 29 800 кв км входит и Арцвашен, а по этим расчетам в 86 600 тыс. кв. км включает и анклавы. Это политическая позиция, а правовую часть вопроса еще следует рассмотреть>, - отметил премьер.

По его словам, вопрос признания территориальной целостности друг друга рассматривается в пакете. По части анклавов есть несколько вариантов и возможно после подписания мирного соглашения состоится обмен территориями, оставшиеся <по ту линии> делимитированной границы - с точностью до километра.

Азербайджанские анклавы в Армении находятся в Тавушской и Араратской областях. Это села Баганис-Айрум, Неркин Воскепар (Ашагы Аскипара) и Верин Воскепар (Юхары Аскипара), Бархударлы, Софулу, а также Тигранашен (Кярки). Эти поселения отошли Армении в результате боевых действий в 90-е годы, в период первой карабахской войны. Село Арцвашен, в свою очередь, перешло под контроль Баку.

Многие армянские эксперты неоднократно предупреждали об опасностях обмена анклавами между Арменией и Азербайджаном. Отмечалось, что при передаче анклавов у нас возникнут серьезные проблемы с межгосударственными дорогами. В частности, речь идет об одном анклаве в Араратской области (Тигранашен), где проходит межгосударственная трасса М2, связывающая юг и север страны и Армению с Ираном, и двух в Тавушской области. Аналогичная ситуация на северо-востоке, в Тавушской области на очень тяжелом извилистом участке с двумя бывшими анклавами. Там проходит межгосударственная трасса, связывающая Армению с Грузией - через Иджеван, Ноемберян, Баграташен.

Тем временем Арцвашен по своей площади немного уступает суммарной территории трех указанных анклавов, но не занимает никакую стратегическую территорию, наоборот, полностью окружен азербайджанской территорией.