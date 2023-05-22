Понедельник, 22 Мая 2023 14:20

АрмИнфо. Необходимо сделать все возможное для углубления и расширения армяно-российских партнерских отношений. Об этом 22 мая на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Выразив несогласие с замечанием журналиста о том, что Российская Федерация, проявляя <вражеское отношение к Армении>, активными темпами расширяет территории вокруг КПП <Мегри>, Пашинян заметил, что данный процесс должен происходить при согласовании со Службой национальной безопасности РА. <В любом случае, мы проверим о каких действиях со стороны российских пограничников идет речь, и если они окажутся вне согласованных шагов, являются вызовом для суверенитета и территориальной целостности Армении, вопрос обязательно будет обсужден>, - сказал премьер-министр РА.

Он добавил, что для такого рода действий со стороны российских пограничников должно быть согласие правительства РА и местных органов самоуправления. <Есть местности, которые согласованы, но это не означает, что они должны быть вечными. В зависимости от ситуации, мы обсудим с нашими российскими партнерами все подробности>, - отметил глава армянского правительства.

Отметим, однако, что на юге Армении продолжается реализация программы по расширению КПП <Мегри>. На решение этой задачи правительством РА направлено 2,2 млрд драм. Необходимость в принятии решения обусловлена реализацией работ, запланированных в рамках кредитной программы, заключенной между Арменией и Европейским банком реконструкции и развития. Строительные работы будут завершены в 2026 году, в результате чего на юге Армении появится еще один современный КПП. ЕБРР и Европейский Союз предоставят Армении 21,1 млн евро на модернизацию приграничного с Ираном контрольно- пропускного пункта "Мегри". Из этой суммы ЕБРР предоставит республике кредит в 10,6 млн евро на условиях Libor+1%, что в полугодовом разрезе составляет 1,7%. Большая часть финансирования будет обеспечена за счет грантовых средств, которые предоставит ЕС в рамках программы Европейского соседства - 10,6 млн евро и 700 тысяч евро. В результате реализации программы КПП будет расширен с нынешних 6,6 га до 8,8 га. -0- Пропускная способность возрастет с 300 автомобилей в день до 900.