Понедельник, 22 Мая 2023 14:17

АрмИнфо. Вопрос участия в военных учениях ОДКБ в Кыргызстане находится на стадии обсуждения (ранее их планировалось провести в Армении, -ред.), заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 22 мая на пресс-конференции.

<Если будем принимать участие, то в каком формате, объеме... Это будет дополнительно обсуждено и сообщено>, - сказал Пашинян.

Что касается отношений с ОДКБ, то, по словам премьера, по восприятию армянской стороны сама организация уходит из РА. <Если Армения де-юре примет решение относительно выхода из ОДКБ, то это произойдет в том случае, когда РА зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Говоря о выходе ОДКБ, в первую очередь имею в виду имеющиеся обязательства организации. Не сказал бы, что этот вопрос вышел из повестки, потому что пока есть вопросы для обсуждения, этот вопрос рассматривается>, - заметил премьер.

Он отметил, что постоянно поднимается вопрос о прибытии или неприбытии мониторинговой группы ОДКБ в Армению, причинах сложившейся ситуации. <Не исключаю, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ. Но это произойдет только в том случае, если мы зафиксируем, что ОДКБ вышла из Армении. То есть в этом случае ничего не дающий статус участника де-юре ОДКБ всего лишь будет мешать нам обсуждать повестку безопасности с другими странами. Вы думаете Армения не получала другие предложения, или возможности в сфере приобретения вооружения из других стран? Конечно имела такую возможность, но закрытость этих возможностей в основном объяснялась членством Армении в ОДКБ. Нам говорили: вы член ОДКБ, что с вами обсуждать?>, - сказал премьер.

Отвечая на вопрос о том, не навредит ли решение о выходе из ОДКБ армяно-российским отношениям, премьер заявил, что недавно проведенные в республике соцопросы показали, что в стране снизился уровень доверия к РФ.

Недавно, Секретарь Совбеза РА Армен Григорян признал, что были обсуждения о выходе Армении из ОДКБ. <Если честно, да, такие обсуждения были, это естественная реакция. Мы ожидали от ОДКБ, что она сработает в сентябре прошлого года во время прямой агрессии Азербайджана на армянской территории. Она не сработала, и так далее>, - сказал Григорян.

Вместе с тем, ранее в Праге, выступая в Центре трансатлантических отношений, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что ОДКБ не смогла выполнить те обязательства, которые имеет перед Арменией. <В прошлом году мы не смогли прийти к консенсусу с ОДКБ. Мы заявили о своей позиции и выразили Организации наше недовольство. Мы откровенны и прозрачны, и это создает дополнительные сложности>, - подчеркнул премьер.