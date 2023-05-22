Понедельник, 22 Мая 2023 14:08

АрмИнфо. Останки бойца Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA) Пьера Гюлумяна были временно захоронены на Шаумянском кладбище в Ереване.

Согласно сообщению Центрального совета Армянского народного движения, в церкви Св. Гаяне в Первопрестольном Святом Эчмиадзине 21 мая, по завершении Священной литургии в присутствии Католикоса Всех Армян Гарегина Второго и высокопоставленных священнослужителей Армянской Апостольской Церкви состоялась панихида Пьеру Гюлумяну.

В тот же день, в присутствии родственников и группы боевых товарищей, прибывших в Армению из разных стран, останки Пьера Гюлумяна были временно захоронены на Шаумянском кладбище в Ереване.

"Спустя 40 лет после его смерти - в начале декабря прошлого года, по просьбе семьи и по инициативе нашей организации останки Гюлумяна были перевезены из Парижа на Родину.

Останки погибшего 2 августа 1982 года в Париже в результате несчастного случая бойца должны были быть захоронены в воинском пантеоне "Ераблур" - в мемориале, посвященном героям ASALA, где уже 23 года установлен надгробный камень покойного.

Однако утром 19 мая действующие власти Армении, в лице высокопоставленного чиновника из министерства обороны, по собственной инициативе встретившись с нашим представителем, сослались на императивы процесса нормализации армяно - турецких отношений и, приведя необоснованные и надуманные доводы, официально сообщили, что захоронение останков Гюлумяна в "Ераблуре" не санкционируется", - говорится в сообщении центрального совета.