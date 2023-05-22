Понедельник, 22 Мая 2023 14:07

АрмИнфо. До встречи в Москве говорить о реальности подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном не приходится. Об этом 22 мая на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он напомнил, что 25 мая в российской столице продет его встреча с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Премьер отметил, что если удастся придти к общему знаменателю по вопросу разблокирования транспортных коммуникаций, нельзя исключать подписания и мирного договора. <Наша цель - как можно быстрее завершить переговоры и подписать договор. По крайней мере, наша команда очень интенсивно работает в данном направлении>, - подчеркнул премьер.

Пашинян отметил, что после встречи в Вашингтоне глав МИД Армении и Азербайджана при участии госсекретаря США армянская сторона в четвертый раз направила свои редакционные предложения Азербайджану, ожидая в настоящее время реакции со стороны Баку. Пашинян выразил надежду на то, что Баку с пониманием воспримет договоренности, достигнутые в столице США, и зафиксированный там прогресс найдет свое отражение в тексте мирного договора. В США стороны открыто и с доверительностью высказывали свои озабоченности, каждая из которых представляла свои основания для недоверия к другой. В процессе этих обсуждения были выявлены некоторые нюансы, которые ранее были невидимы для сторон. По этой причине, характер разговора в Вашингтоне можно назвать прямым. <Но если на этой неделе мы получим ответ от Азербайджана, на изучение которого потребуется еще одна неделя, то при наличии приемлемых для нас решений в рамках взаимных компромиссов, то почему бы и не подписать>, - сказал премьер-министр РА, добавив в то же время, что по положению на сегодняшний день армянская сторона не получала реакции со стороны Азербайджана.

Пашинян с удовлетворением констатировал и наличие некоторого взаимопонимания по вопросу о международных гарантиях выполнения положений мирного договора, что является для тех же гарантов крайне высокой ответственностью в столь сложном регионе, которая может привести к цепным возможностям и рискам. При этом, имидж этих гарантов может как повыситься, так и опуститься. По этой причине, продолжил премьер, не все рвутся принять на себя эту роль. <Но если международная общественность зафиксирует искреннее желание сторон к утверждению длительного перемирия, думаю, что появятся страны и организации, начиная от отдельных государств и заканчивая СБ ООН, которые согласятся примут на себя обязательства гарантов>, - сказал глава армянского кабмина.