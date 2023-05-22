Понедельник, 22 Мая 2023 13:17

АрмИнфо.Миссия ОДКБ на территории Республики Армения действует по той простой причине, что не фиксирует, в каких пределах, по ее представлениям, находится граница РА. Вот в этом состоит фундаментальная проблема. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 22 мая на пресс-конференции.

<Когда ОДКБ конкретно подчеркнет это, то будут проблем устранены 90%>, - сказал он.

Помимо этого, как указал Пашинян отметил, что Армения не получала, не получает и скорее всего не получит сигналов от Запада о том, что <прогнать русских> из Армении.

<Сигналы могут быть о двусторонних отношениях либо их развитии. Что же касается РФ, то мы довольно прозрачно обсуждаем наши двусторонние отношения с российскими коллегами, и никаких темных точек в этих обсуждениях нет>, - заявил он.

В качестве примера он привел также ситуацию вокруг Лачинского коридора. <Согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября, Лачинский коридор должен быть под контролем РМК. И незаконное установление Азербайджаном КПП в коридоре является нарушением именно этого обязательства, то есть Россия должна держать контроль за Лачинским коридором. Кроме того, и публично и в рабочем порядке мы говорили о событиях от Хцаберда до Паруха. В Трехстороннем заявлении зафиксирована линия соприкосновения и констатированы обязательства РМК внутри этой линии, и мы никогда не создавали проблемы, наоборот, помогали чем могли, чтобы эти обязательства полноценно выполнялись>,

- отметил он.

По его словам, он бы не хотел, чтобы какое-либо <предполагаемое> заявление Запада становилось ключевым или важным фактором в отношениях с РФ. <Самым главным фактором в наших отношениях являются наши отношения, те взаимные обязанности, которые мы имеем в отношении друг друга. И я не думаю, что Запад держит чьи то руки, не допуская выполнения этих обязательств в самых разных сферах, начиная от военно- технического сотрудничества и до РМК в Нагорном Карабахе>, - сказал Пашинян.

<Обобщая и прямо отвечая на вопрос, должен сказать, что в повестке отношений Армения- ЕС, Армения-США, нет повестки изгнания России. Другой вопрос, что мы начали с нашими западными коллегами обсуждать вопросы из сферы безопасности. Ранее - не знаю, правильно это было

или нет, но подобные вопросы мы вообще не обсуждали, потому что считали, что в регионе есть архитектура безопасности, которая как минимум де-юре должна быть надежной и неуязвимой. Когда видим, что эта система действует не так, как сформулировано в документах, то мы начинаем обсуждать вопросы безопасности с западными коллегами>, - заключил Никол Пашинян.

Напомним, что недавно в интервью телеканалу <Царьград> министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американцы стремятся <раскачать ситуацию> в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности вывести из нее Армению. <Знаю, что армянам (у нас есть такая информация) они говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия>, - ответил министр.

В том же интервью глава российского дипломатического ведомства затронул также обсуждения вокруг развертывании миссии ОДКБ на территории Армении. <Осенью 2022 года к саммиту Организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие>, отметил Лавров, подчеркнув, что этот проект до сих пор он остается в бумажном виде и не может реализоваться.

<Но если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано, и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию>, - заявил он.