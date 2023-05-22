Понедельник, 22 Мая 2023 13:16

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не призывал своего сына Ашота Пашиняна отозвать свое заявление по делу о попытке похищения. Об этом глава армянского кабмина заявил 22 мая на пресс- конференции.

<Когда состоялся первый разговор по этой теме мой сын своими аргументами лишил меня возможности обратиться с подобной просьбой или призывом. Во время инцидента меня не было в республике, и когда вернулся правовые процедуры уже были запущены. И когда я говорил с ним, в ответ прозвучало обоснование о том, что в республике все проблемы должны решаться в правовом поле. Мой сын заметил, что именно правовой характер решения вопросов являлся смыслом моей политической борьбы. И теперь как я должен реагировать на этот факт? На угрозы угрозами, на похищения похищениями? Естественно, это неприемлемо, и в Республике Армения все должны осознать, что имеющиеся вопросы должны решаться исключительно в правовом поле>, - сказал Никол Пашинян.

Отметим, что сегодня перед зданием правительства РА продолжилась акция родных и близких погибших военнослужащих, которые требуют освободить из под ареста Гаяне Акопян - мать погибшего в 44-дневной войне солдата Жоры Мартиросяна. Участники акции держать в руках фотографии матери солдата. 20 мая суд арестовал на месяц мать погибшего в 44- дневной войне Жоры Мартиросяна - Гаяне Акопян, обвиняемую в организации похищения сына премьера Никола Пашиняна Ашота Пашиняна. Она своей вины не признает. Родители других погибших и их сторонники объявили о бессрочном сидячем пикете у здания правительства Армении в поддержку Акопян и требуют ее освобождения.