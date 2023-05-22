Понедельник, 22 Мая 2023 13:14

АрмИнфо.Государственный министр по делам Европы Великобритании Лео Дохерти совершит свой первый визит в Армению с целью дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба посольства Великобритании в РА, министр проведет встречи на высоком уровне с премьер-министром Армении и министром иностранных дел и подтвердит поддержку Великобританией демократических и экономических реформ в Армении.

"Он в ходе своего визита в Армению 22-23 мая, в контексте нынешних армяно- азербайджанских переговоров, призовет к мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта. Британский министр призовет обе стороны к продолжению предметных переговоров для решения существующих проблем мирным и устойчивым образом, включая по вопросу закрытия Лачинского коридора.

Он также упомянет, что необходимо принять незамедлительные меры для восстановления потока товаров и людей в Нагорный Карабах", - говорится в сообщении посольства Великобритании.

Перед визитом в Армению Дохерти сказал: "Нагорно-карабахский конфликт затрагивает тысячи людей, и хотя мы оказываем гуманитарную помощь, единственным способом разрешения этого конфликта является постоянное и добросовестное участие обеих сторон в переговорах.

Соединенное Королевство привержено поддержке программы демократических и экономических реформ в Армении. Я горжусь тем, что Великобритания финансирует программы по защите свобод и повышению благосостояния".

Во время своего пребывания в Ереване министр Дохерти подтвердит неизменную поддержку Соединенным Королевством демократического и экономического развития Армении. В ходе встреч с премьер-министром и министром иностранных дел он также обсудит вопросы, связанные с безопасностью и обороной, а также возможности развития торговых связей.

Он объявит о запуске Стратегического диалога, который состоится в этом году, а также подчеркнет готовность подписать Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, направленное на развитие экономических отношений между двумя странами.

Кроме того, министр также проведет встречи с депутатами Национального собрания и министром экономики. Он пообщается с представителями гражданского общества и бизнес-сообщества, в том числе с компаниями, имеющими британские связи. Министр обсудит возможности укрепления торговых отношений между Великобританией и Арменией и экономического развития обеих стран.

Дохерти ознакомится с программами, направленными на развитие созданного в Национальном Собрании РА "Научно-учебного центра" и текстильной промышленности Армении. Последние являются частью программ, реализуемых в Армении при поддержке правительства Великобритании. Соединенное Королевство в 2022 году профинансировало проекты на сумму почти 4 млн. фунтов стерлингов для поддержки программы демократического и экономического развития Армении.

Помимо содействия усилиям по оказанию гуманитарной помощи, связанной с нагорно- карабахским конфликтом, программы, финансируемые Великобританией, поддерживают усилия Армении по "зеленому" развитию, борьбу с дезинформацией путем продвижения саморегулирования СМИ и эффективного сотрудничества с государственными органами в регулировании сектора? а также содействие разрешению конфликтов путем поощрения диалога, посредством здоровых дебатов и продвижения повестки дня "Женщины, мир и безопасность".