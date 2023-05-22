Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, стенд Российской Федерации в Национальном академическом театре имени Г.Сундукяна, на котором будет размещено около 300 новинок российского книгоиздания: художественная, детская, историческая литература, пособия по русскому языку и др., будет представлен Институтом перевода при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Выступления известных российских писателей пройдут на площадке фестиваля, а также в МКДЦ "Дом Москвы" в Ереване, Музее-культурном центре имени Гранта Матевосяна, Городской библиотеке имени Аветика Исаакяна, Национальной библиотеке Армении, Российско-армянском университете, книжном доме "Зангак"

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