Понедельник, 22 Мая 2023 12:14

АрмИнфо. Ереванский фольгопрокатный завод АРМЕНАЛ (входит в компанию РУСАЛ) успешно провел экологическую акцию “Зеленая волна”. Ее цель – озеленение новых неиспользуемых пространств, создание благоустроенных земельных участков.

АРМЕНАЛ во второй раз участвует в акции «Зеленая волна», которая охватывает18 городов присутствия РУСАЛа в России и Армении.

В Ереване для озеленения был выбран участок площадью 250 кв. метров вблизи санитарно-защитной зоны завода. С помощью техники здесь проведена расчистка от строительного мусора, рекультивация и восстановление почвенного слоя. Волонтеры всех возрастов вместе с представителями Рабочего и Молодежного советов, облаченные в майки и бейсболки с эмблемами «Зеленой волны», высадили 20 саженцев черешни, яблонь и персиков. В ближайшее время для постоянного полива плодовых деревьев будет создана специальная система орошения.

“Сплоченной командой мы преобразили еще один неухоженный участок. Будущий урожай станет заслуженной наградой для арменаловцев и гостей завода», - заявил один из самых активных участников акции, генеральный директор АРМЕНАЛа Артур Закарян.