Понедельник, 22 Мая 2023 11:06

АрмИнфо. Арест матери, потерявшей сына на поле боя, является огромным позором. Об этом на своей странице в Facebook написал первый президент РА Левон Тер- Петросян.

Он отметил, что этот факт является куда более отвратительным поступком, чем поступок спикера Национального Собрания РА, который среди бела дня в плюнул в лицо гражданину в центре Еревана. <Эти два случая показывают, что наглость властей не знает границ. Казалось бы, разрядка внутриполитической напряженности в Армении должна быть обязанностью и заботой властей, но, как мы видим, именно они еще больше нагнетают напряженность своими наглыми и недальновидными действиями. Если так будет продолжаться, нашу страну ждет гораздо более печальная, если не взрывоопасная перспектива. Зафиксировав это, в то же время считаю необходимым отметить, что недопустимы также проявления непристойного поведения по отношению к членам семей представителей власти>, - подчеркнул первый президент РА, добавив, что в стране складывается тревожная ситуация.

Напомним, что 17 мая на основании заявления сына премьер-министра РА Никола Пашиняна Ашота Пашиняна решением суда была арестована мать погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян. Ей инкриминируется попытка похищения Пашиняна- младшего. По версии следствия, члены организации "Зов сыновей" заставили Пашиняна­младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль. В самой организации "Зов сыновей" это обвинение опровергли.