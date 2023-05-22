Понедельник, 22 Мая 2023 11:05

АрмИнфо. Армения во второй раз обращается в Международный суд ООН в связи с блокированием Лачинского коридора. Об этом в интервью Общественному телевидению РА заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Он отметил, что данное намерение Еревана обусловлено установкой контрольно-пропускного пункта на дороге, связывающей Армению с Нагорным Карабахом. <Ереван ожидает, что Гаага применит к Баку временную меру, требуя беспрепятственного движения по Лачинскому коридору, до вынесения окончательного решения по нашему иску>, - заявил Киракосян.

Офис представителя Армении по международным правовым вопросам также поднимает вопрос о безответственности Азербайджана в Европейском суде по правам человека. <Баку не только не выполняет промежуточные решения суда ООН, но и игнорирует постановления ЕСПЧ. Мы представили этот факт органу Комитету министров Совета Европы, осуществляющему надзор за исполнением судебных решений>, - отмечается в сообщении.