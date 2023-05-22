Понедельник, 22 Мая 2023 11:04

АрмИнфо. Я не знаю, господин Пашинян (премьер-министр Армении - ред.), как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи. Об этом заявил бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян.

В своем видеобращении из Акопаванка, он в частности, сказал: "Я обращаюсь из Акопаванка. В сложившейся ситуации самое ужасное в том, что мы говорим не о том, какая политическая сила права, а которая нет, который лидер лучше. Мы говорим о самых глубинных ценностях. Когда мы позволяем себе говорить, что у нас есть тысячи дезертиров не представляя доказательств, когда мы говорим, что армянские женщины несчастны, когда мы говорим, что возможно плевать в лицо человеку, и это нормально, когда мы говорим, что против церкви можно начать кампанию, когда можно говорить об Арцахе и вопрошать, какое мы к этому имеем отношение, грозить пальцем в Национальном собрании и говорить: "Кто вы такие, чтобы говорить нам что-то?", когда могут быть тысячи жертв, но войну не останавливают, и это превращается в стандарт. В этом величайшая опасность, которая нам грозит, потому что мы предаем не какую-то идею, а мы предаем нашу родину, самую глубинную нашу силу".

При этом он подчеркнул, что последние пять лет старался быть очень сдержанным в связи с происходящими процессами.

"Но, то что происходит последние месяцы, когда я вижу как каждый день попираются наши самые важные ценности - считаю это уже пересечением всех красных линий. Мы пытаемся обсуждать вопросы, которые не подлежат обсуждению - к примеру, Геноцид армян в Османской империи, наши армянские ценности, гору Арарат - наши основополагающие столпы во все времена. Я обращаюсь из Акопаванка, который находится в сердце Арцаха. Я не знаю, господин Пашинян, как долго Вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: Вы делаете опасные вещи. Вы пытаетесь не защитить армянское государство, вашу власть, а пытаетесь превратить нас в рабов и людей, не имеющих ценности. У вас это не получится", - отметил экс-госминистр Арцаха.

При этом он отметил, что люди из Арцаха сегодня находится рядом с теми, кто сегодня на площади Республики в Ереване не потому, что защищают мать погибшего солдата, которая оказалась за решеткой, а потому, "что чувствуют, что то, что происходит вокруг нас, исходя из неприемлемых человеческих ценностей, все это не может долго продолжаться".

Напомним, что 17 мая на основании заявления сына премьер-министра РА Никола Пашиняна Ашота Пашиняна решением суда была арестована мать погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян. Ей инкриминируется попытка похищения Пашиняна- младшего. По версии следствия, члены организации "Зов сыновей" заставили Пашинянамладшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль. В самой организации "Зов сыновей" это обвинение опровергли.

После этого, родители погибших военнослужащих объявили бессрочный сидячий пикет перед правительством Армении на площади Республики.