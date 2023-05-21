Воскресенье, 21 Мая 2023 02:13

АрмИнфо. В Корнидзоре, на границе Армении и Азербайджана проходит митинг под лозунгом <Во имя Арцаха, против Азербайджана>, организованный <Добровольным движением>.

К митингу присоединились и арцахцы, которые под руководством члена партии АРФ <Дашнацутюн> Гранта Маргаряна прошли от Степанакертского военного пантеона до участка Зарин-баг автомагистрали, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

Как отметил в своем выступлении общественный деятель Аветик Чалабян, <благодаря> усилиям известных лиц, между двумя армянскими народами проведена государственная граница. С одной стороны, находится Бердзор, который временно оккупирован врагом, с другой стороны - родные горы Армении. Между ними в блокаже уже 160 дней находятся 120 тысяч жителей Арцаха. <Арцах - это наша родина, жители которой нуждаются в нашем содействии и помощи. Мы все - арцахцы>, - отметил выступавший.

В свою очередь, командир добровольческого отряда <Сисакан> Ашот Минасян подчеркнул, что в начале 1990-х годов усилиями всего народа оба народа были объединены, однако 5 лет назад в Армении пришли к власти лица, которые попытались унизить национальное достоинство армянского народа, но армянский народ не имеет с ними ничего общего. <Я всегда направлялся в Арцах с чувством собственного достоинства, с чувством победителя, но за последние пять лет ощущаю себя побежденным. В первый раз я проиграл, когда в 2018 года они пришли к власти, во второй раз - в 2020 году, когда нас искусственно привели к поражению, в 2021 году я проиграл в третий раз, когда они снова были переизбраны, в 2022 году я проиграл, когда они подарили наши земли туркам. Сегодня я проигрываю каждый день, когда в тюрьмах находятся генералы-победители, когда преследуются герои прошедших войн, когда поднимают руку на нашу святыню - на церковь, когда судят родных погибших героев. Встаньте на ноги, народ! Мы все арцахцы>, - заявил Минасян.

Между тем, как отметил в своем выступлении депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения>, представитель партии АРФД Армен Рустамян, никто не сомневается в победе армянского народа. Начавшееся в начале 1990-х годов добровольческое движение началось именно, исходя из этой веры. <Мы поняли, где источник нашей силы, это наше единство. Враг сегодня показывает направление своего главного удара, он хочет нас разделить, поскольку знает, что только так можно овладеть нашим народом, но народ можно разделить только изнутри. Последние несколько лет он руководствуется именно этой задачей. Нас пытаются убедить в том, что мы бессильны, и не имеем права вести борьбу вперед, что, мол он силен и по всем параметрам превосходит нас. Если бы мы так думали всегда, не было бы добровольческого движения. Во имя чести нам необходимо объединяться и борьбой добиться возвращения всего утраченного>, - сказал депутат.