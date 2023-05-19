Пятница, 19 Мая 2023 22:41

АрмИнфо. МИД Армении выступил с заявлением по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Москве.

Так, в МИД РА констатировали, что 19 мая Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Москве по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.

"Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов представили свои позиции по ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России.

Стороны продолжили работу над проектом соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". Состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, по которым у сторон остаются разногласия.

Министры выразили признательность российской стороне за организацию переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить обсуждения.

Министры провели также отдельные встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении МИД РА.