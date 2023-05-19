Пятница, 19 Мая 2023 19:10

АрмИнфо.Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил на сессии высокого уровня в рамках второго Экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия» в Алматы.

В мероприятии приняли участие Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, Премьер-Министр Таджикистана Кохир Расулзода, заместитель Премьер-Министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев, президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что взаимовыгодные партнерские отношения между Астаной и Брюсселем – это результат многолетнего, прагматичного и поступательного взаимодействия.

«Мы приветствуем динамичное развитие сотрудничества с Европейским союзом как в двустороннем формате, так и на межрегиональном уровне. Благодаря общим усилиям стран региона сегодня Центральная Азия является активно развивающейся зоной «больших возможностей». Наши страны гармонично дополняют друг друга, и главным стержнем остается сотрудничество в торгово-экономической сфере», — сказал он.

Премьер-Министр подчеркнул, что по итогам прошлого года товарооборот между странами Центральной Азии и Европейского союза вырос на 61% и составил порядка $49 млрд. При этом имеются серьезные резервы для существенного увеличения данного показателя.

В целом, по его словам, прошедший год стал «прорывным» в сотрудничестве между Центральной Азией и Европейским союзом. Так, достигнуто важное соглашение с компанией Svevind по установке ветряных и солнечных электростанций в республике и производству 3 млн тонн «зеленого» водорода, что будет составлять одну пятую потребностей ЕС в этом продукте.

Кроме того, в рамках конференции ООН по изменению климата «COP-27» подписан меморандум в области редкоземельных металлов, который будет способствовать установлению финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении инвестиционного сотрудничества и диверсификации взаимной торговли. Уже сегодня более 3 тыс. компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики нашей страны, включая таких мировых гигантов, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens, Linde Group», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем Казахстан может предложить ЕС более 175 видов обработанных товаров на сумму свыше $2,3 млрд в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. В частности, будучи крупным производителем зерна, республика могла бы стать стратегическим партнером ЕС в реализации глобальной продовольственной повестки.

Еще одной приоритетной задачей для РК является достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Сегодня «зеленая» энергетика составляет 5% от общего объема производства электроэнергии без учета крупных гидроэлектростанций. При этом цель республики – ввести к 2030 году не менее 7 гигаватт, доведя долю возобновляемых источников энергии до 15%.

«Казахстан готов стимулировать «зеленый» переход в Центральной Азии. В этом контексте хотел бы отметить возможности «Международного финансового центра «Астана», который является важной платформой для привлечения «зеленых» инвестиций, основанной на британском праве, с независимым Судом и Международным арбитражным центром», — отметил Премьер-Министр.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в Центральной Азии сосредоточены важные транспортные пути и быстрорастущие рынки. При этом географическое положение Казахстана, а также хорошо развитая транспортная инфраструктура страны открывают широкие возможности для сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

В этих целях РК продвигается создание логистических центров оптово-распределительной сети, таких как международный центр промышленной кооперации с Узбекистаном и индустриальный торгово-логистический комплекс с Кыргызстаном.

«Параллельно мы реализуем два крупных торгово-логистических хаба на территории нашей страны: в Алматинской агломерации и в Западно-Казахстанской области. Они соединят торгово-логистические пути между Китаем, Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком», — сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил динамичное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Так, благодаря совместным усилиям срок прохождения грузов из Китая в Европу сократился почти в три раза – с 53 до 19-23 дней. Следующая цель в этой части – 14-18 дней к концу текущего года.

«При этом срок транзита через территорию Казахстана сократился в 2 раза – с 12 до 6 дней, и мы стремимся до конца года сократить его до 5 дней», — подчеркнул Премьер-Министр.

В заключение Алихан Смаилов обозначил перспективы укрепления сотрудничества РК и ЕС в сфере цифровизации, которая является одним из ключевых драйверов экономического развития.

Он отметил, что Казахстан поставил перед собой стратегическую цель стать одним из крупнейших цифровых хабов в регионе. Уже сегодня в стране динамично развиваются соответствующие банковские экосистемы, наблюдается стремительный рост цифровой коммерции и ведется работа по цифровой трансформации госуправления.

«В марте этого года Microsoft объявила об открытии Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий и ноу-хау. Хаб охватит не только Центральную Азию, но и Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан», — сказал Премьер-Министр.

По его словам, в этом контексте Казахстан готов активно участвовать в реализации «цифровых» инициатив Европейского союза в Центральной Азии.

