Пятница, 19 Мая 2023 17:34

АрмИнфо. 18 мая 2023 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязова с ректором Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Соной Ованисян.

В ходе встречи стороны подчеркнули высокий уровень уже налаженных традиционно-дружественных взаимоотношений между Туркменской национальной консерваторией им. Маи Кулиевой и Ереванской государственной консерваторией им. Комитаса.

Стороны обсудили проведение совместного мероприятия музыкальными кузницами двух стран в рамках Дней культуры Туркменистана в Армении, а также был затронут вопрос обмена визитов на уровне руководителей вузов, а также преподавателей и студентов.