Пятница, 19 Мая 2023 16:09

АрмИнфо.У депутата Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Вигена Хачатряна нет больших ожиданий от сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана Арарата Мирзояна, Сергея Лавров и Джейхуна Байрамова. Об этом он заявил 19 мая в беседе с журналистами.

По словам Хачатряна, то поведение, которое демонстрирует Азербайджан, явно неконструктивно. Баку не только прибегает к постоянным провокациям, производя выстрелы в направлении боевых позиций армянских вооруженных сил, но и избегает выполнения ранее достигнутых договоренностей. <У меня сложилось впечатление, что Азербайджан не заинтересован в цивилизованном разрешении проблем>, - отметил депутат.

Он также заметил, что в отличие от Запада, российская сторона приняла на себя обязательства посредника. Хачатрян напомнил, что когда так называемые <экоактивисты> закрыли дорогу в Арцах, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что решение этой проблемы - вопрос дней и коридор скоро будет открыт. <Тот же Лавров заявлял о неприемлемости установки Азербайджаном КПП, который, тем не менее, по-прежнему продолжает функционировать. Я не могу понять поведение Российской Федерации. В противовес России, у Запада нет каких-либо обязательств по отношению к Армении и к региону, в частности, он лишь создает площадки, на которых предпринимаются попытки урегулировать все спорные вопросы. Армянский народ связывают не только союзнические отношения с Россией, но и вековые узы дружбы между народами двух стран. Однако это поведение Москвы не может не вызывать удивления>,

- подчеркнул депутат, выразив надежду на достижение результатов в ходе московской встречи.

Хачатрян подчеркнул, что Россия, будучи хребтом ОДКБ, должна была четко заявить о факте агрессии со стороны Азербайджана против суверенной территории Армении, дав, тем самым, политическую оценку ситуации и потребовав от Баку вывода своих войск с территории страны. <Их молчание, а порой и действия приводят к новым провокациям со стороны Азербайджана. Примеров тому много, когда российские миротворцы или пограничники отступают от оговоренных позиций, и их место сразу занимают азербайджанцы, что не может не вызывать озабоченности>, - заключил Хачатрян.

Напомним, что 19 мая в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров принимает коллег из Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ, министры проведут трехсторонние переговоры по теме нормализации отношений Баку и Еревана. Помимо этого, состоится отдельная армяно-азербайджанская встреча, посвященная перспективам заключения мирного договора.

По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, главы МИД предметно обсудят реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, "включая разблокирование транспортных и экономических связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между странами, а также контакты по линии общественности, экспертов и парламентариев". Она проинформировала, что Лавров также планирует провести раздельные встречи с азербайджанским и армянским коллегами, в ходе которых ожидается "обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двухсторонней и международной повестки дня".