Пятница, 19 Мая 2023 16:08

АрмИнфо.Председатель партии "Единая Родина", бывший министр обороны Арцаха, экс-глава Совета безопасности Самвел Бабаян не имеет принципиальных возражений против идеи председателя Национального собрания Арцаха Артура Товмасяна о создании Государственного комитета обороны.

Напомним, что накануне Артур Товмасян на заседании парламента выступил с заявлением, предложив президенту Нагорного Карабаха Араику Арутюняну создать Государственный комитет обороны. Товмасян призывает включить в эту структуру бывшего государственного министра Рубена Варданяна и бывшего секретаря Совета безопасности Карабаха Самвела Бабаяна. <Руководствуясь целью преодоления сложившегося в Арцахе кризиса, Самвел Бабаян готов обсудить полномочия и функции создаваемого органа>, - подчеркнули в этой связи в пресс-службе партии <Единая Родина>.

Отметим также, что в заявлении Артура Товмасяна говорилось, что если эта модель не сработает, то президент Арцаха должен будет подать в отставку или провести референдум о доверии к нему. Однако, как подчеркнул Товмасян, это не означает, что в случае отставки Артур Товмасян будет исполнять обязанности президента страны. <Если народ не доверяет вам, я тоже уйду>, - заявил он.