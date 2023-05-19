Пятница, 19 Мая 2023 16:05

АрмИнфо. Компания <Южно-кавказская железная дорога> завершила капитальный ремонт переезда на перегоне Масис-Арташат с переустановлением верхнего строения пути и резинокордового покрытия. Об этом сообщила пресс-службы компании.

Согласно источнику, капитальный ремонт переездов способствует повышению безопасности при пересечении автотранспорта через железнодорожные пути, а резинокордовое покрытие повышает комфорт переезда для автолюбителей и пассажиров.

Компания надеется, что автолюбители оценят качество и комфорт проезда через такие переезды, и в целом будут строго соблюдать правила дорожного движения и переезда через железнодорожные пути.

В 2023 году Дирекция инфраструктуры ЮКЖД намерена оборудовать еще два переезда резинокордовым покрытием - на перегонах Каракерт- Арагац и Даларик-Аракс. Данное покрытие намного повышает комфорт переезда автотранспорта через пути и имеет долгий срок эксплуатации по сравнению с бетонным, асфальтовым или деревянным покрытием.

На оборудование двух переездов резинокордовым покрытием компания направит без малого 12 млн драмов. К сожалению, не все переезды возможно оборудовать данным покрытием по техническим причинам - для рельсов типа Р-50, которыми оборудованы некоторые пути в Армении, резинокордового покрытия не производится.

В настоящее время из 31 охраняемого переезда ЮКЖД оборудовала резинокордовым покрытием 8 из них.