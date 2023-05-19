Пятница, 19 Мая 2023 15:57

АрмИнфо. В Москве проходит трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России Арарата Мирзояна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова соответственно.

Открывая встречу Мирзоян выразил благодарность российской стороне по организации очередной встречи по нормализации армяно-азербайджанских отношений. При этом он указал на прогресс, зафиксированный между сторонами по некоторым пунктам проекта мирного договора, добавив, что между Ереваном и Баку нащупывается понимание по разблокировке коммуникаций и процессу делимитации границ на основе Алма-Атинского договора.

"Как армянская сторона, так и другие должны работать над дальнейшей конкретизацией параметров этого процесса. Хотел бы подчеркнул важность недопущения дальнейшей эскалации и воздержание от применения силы, о чем наши лидеры договаривались и сделали совместное заявление об этом. Армения остается приверженной всем трехсторонним заявлениям наших лидеров от 9 ноября 2020 и всех последующих. Спасибо мы будем конструктивно работать", - сказал Мирзоян.

В свою очередь Байрамов отметил, что Азербайджан последовательно выступает за процесс постконфликтной нормализации с Арменией.

"Данная постконфликтная нормализация - это процесс, который состоит из различных треков. Мы выступаем за параллельную работу по всем трекам. Считаем, что они являются взаимодополняющими", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что в переговорном процессе наблюдался определенный застой с конца прошлого года. "Мы, в принципе, очень позитивно рассматриваем, что начиная с мая этого года динамика носит последовательный и положительный характер. Уже состоялись встречи и переговоры на уровне команд по мирному договору, встреча лидеров. Считаем, что сегодняшние переговоры также будут плодотворными и дадут возможность еще раз пройтись по всему спектру вопросов. Естественно, на двусторонней основе также является хорошей возможностью продолжить с армянской делегацией обсуждение тем касательно мирного договора", - подытожил глава МИД Азербайджана.

Меж тем, глава МИД России констатировал, что в последний раз в таком формате стороны встречались достаточно давно. По его словам, за это время назрело множество сюжетов, и выразил надежду, что встреча пройдет в конструктивной атмосфере, а прямой диалог Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова позволит достичь дополнительных результатов. По его словам, цель встречи обменяться мнениями о задачах нормализации отношений между Баку и Ереваном, и тех шагах, которые РФ в этом направлении может предпринять, чтобы способствовать полноценному выполнению трехсторонних заявлений лидеров РФ, Армении и Азербайджана начиная с 9 ноября 2020 года.

В трехстороннем формате Лавров предложил рассмотреть весь комплекс вопросов нормализации армяно-азербайджанских отношений и согласование дальнейших шагов при учете возможностей России.

"В трехсторонних заявлениях наших лидеров содержится, по сути, дорожная карта для достижения устойчивых решений. Мы анализирую ситуацию вокруг Южного Кавказа, считаем, что альтернативы договоренностям наших лидеров не существует. Россия всецело заинтересована в том, чтобы в этом в регионе был мир и стабильности, здесь напрямую завязаны российские интересы. Мы будем всячески добиваться того чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации были выполнены, рассчитывая, что будут их уважать и все другие страны, которые так или иначе заинтересованы в присутствии в этом регионе", - добавил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Отдельно Лавров упомянул необходимость стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и на границе, необходимость решения гуманитарных проблем, разблокирования транспортных коммуникаций и согласования текста мирного договора, а также развитие контактов по линии экспертов, общественных организаций, парламентариев, отметив, что такой опыт уже был, и он тоже будет важным шагом для укрепления доверия.