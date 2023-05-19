Пятница, 19 Мая 2023 15:52

АрмИнфо.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на первом Саммите «Центральная Азия – Китай» в древнем китайском городе Сиань, предложил продолжить работу по реализации новых проектов, связанных с поставками туркменского природного газа в китайском направлении.

По мнению главы государства, одним из основных направлений экономического партнерства стран Центральной Азии и Китая является топливно-энергетическая сфера.

«Реальным и позитивным примером конкретного сотрудничества в этой области является газопровод «Туркменистан–Китай», благодаря которому наши китайские партнеры в настоящее время развивают свою индустрию, удовлетворяют нужды населения Китая в природном газе», – отметил Президент Туркменистана.

Глава государства также подчеркнул, что наряду с этим, газопровод «Туркменистан–Китай» предоставил возможности транзитным странам региона для вывода их энергоносителей на китайский рынок.

«С учетом энергетической политики Туркменистана, основанной на диверсификации поставок туркменских энергоресурсов на международные рынки и в случае заинтересованности сторон, мы могли бы продолжить работу по реализации новых проектов, связанных с поставками туркменского природного газа в китайском направлении», – заявил Президент Сердар Бердымухамедов.