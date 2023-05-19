Пятница, 19 Мая 2023 14:54

АрмИнфо. Адвокаты депутата Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Анны Мкртчян в суде Еревана пытаются найти утерянное председателем НС РА Аленом Симоняном честь и достоинство. Об этом 19 мая журналистам заявила сама Анна Мкртчян.

Она отметила, что изначально планировалось, что путем прямой трансляции заседания суда, общественность страны также примет участие в процессе поиска чести и достоинства спикера, однако по требованиям его адвокатов видеосъемки были запрещены.

<По всей видимости, у Алена Симоняна проснулось чувство стыда, особенно, с учетом того, что телефонная связь властей с правосудием не предполагает публичных обсуждений. Тем не менее, я попросила СМИ остаться, поскольку закон не запрещает им участвовать в процессе вне стен суда. Мы попытаемся нашими средствами оповестить общественность обо всем том, что происходить внутри зала заседаний суда>, - сказала Мкртчян, добавив, что оценки спикера о так называемом оскорблении в его адрес носят политический характер, что попытается доказать сторона защиты депутата.

Напомним, что 19 мая в суде общей юрисдикции Еревана начался судебный процесс по иску председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна против депутата НС от оппозиционной фракции "Честь имею" Анны Мкртчян.

Симонян, в частности, требует от депутата возместить ущерб, нанесенный его чести и достоинству. С самого начала судебного заседания по требованию адвокатов спикера суд запретил средствам массовой информации вести видеосъемку с заседания.

Основанием для иска послужили нелицеприятные высказывания Анны Мкртчян в адрес спикера РА. В частности, во время прямого эфира в Facebook она заявила, что спикер парламента добился должности "ползая по полу лицом". Депутат продолжила, что Симонян не в состоянии быть благодарным, поскольку "пресмыкающиеся не могут иметь чувство благодарности". По ее словам, политический путь Симоняна основан на тавтологии, лжи и фальсификациях.