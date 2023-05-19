Пятница, 19 Мая 2023 14:46

АрмИнфо. Старшие члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брэд Шерман и Крис Смит призвали администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр дать конкретные ответы по части двухлетнего бездействия и отсутствия каких-либо программ гуманитарной помощи США в Арцахе. Об этом сообщил Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей 17 мая по бюджету иностранной финансовой помощи на 2024 финансовый год (FY24), член палаты представителей Шерман спросил Пауэр, планирует ли США оказывать помощь Арцаху, который оказался в гуманитарном кризисе и стоит на пороге этнических чисток, однако, не получил ответа.

Как сообщает АНКА, Пауэр уклонилась от ответа, вместо этого сославшись на нецелевое финансирование Госдепартаментом США Международного комитета Красного Креста (МККК), который смог оказать ограниченную помощь через азербайджанскую блокаду 120 000 коренному армянскому населению Арцаха. "Финансирование США доступно для всех глобальных гуманитарных усилий МККК, но помощь Арцаху предоставляется исключительно по усмотрению МККК", - отметила она.

В свою очередь конгрессмен Смит, ссылаясь на блокаду Арцаха Азербайджаном, поинтересовался, каким образом помощь поступает армянскому населению Арцаха, на что Пауэр ответила: "Я так понимаю, что колона МККК действительно прибыла сегодня. Но доступ был очень, очень ограничен. Многие, многие основные продукты в дефиците: Они должны были поступать через коммерческие каналы, как это всегда было, но, поскольку дорога была заблокирована и установлены контрольно-пропускные пункты, коммерческий доступ был невозможен"

При этом она добавила, что USAID направило две оценочные миссии в [Нагорный Карабах] регион. "И мы призываем ООН также направить межведомственную оценочную миссию. Последняя оценка помощи Арцаху была проведена в ответ на положение в законопроекте о расходах на 2023 финансовый год, которое предписывает Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию предоставить Конгрессу стратегию помощи для удовлетворения гуманитарных потребностей и потребностей в восстановлении, возникающих в результате арцахского конфликта и определяет "ресурсы и программы" США, доступные для этой цели. Хотя оценка должна была состояться 1 марта, ее результаты не были широко доступны в офисы Конгресса", - отметила она.

В организации также напомнили, что ANCA неоднократно призывала к немедленной гуманитарной помощи Арцаху в ответ на вынужденное перемещение более 100 000 арцахских армян в результате нападения Азербайджана и Турции в 2020 году на Арцах и продолжающейся азербайджанской блокады. За время пребывания Пауэра на посту главы USAID не было никаких программ помощи США в Арцахе.

Напомним, что Арцах находится в блокаде со стороны Азербайджана с 12 декабря 2022 года.