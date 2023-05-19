Пятница, 19 Мая 2023 14:43

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян с инициативной группой правящей в Армении партии <Гражданский договор> обсудил трехстороннюю встречу в Брюсселе и свой визит в Рейкьявик. Об этом сообщает пресс- служба партии.

<Пашинян также ответил на вопросы участников обсуждения>, - отметили в ГД.

Напомним, 14 мая в столице Брюсселя состоялись трехсторонние переговоры лидеров Армении, Азербайджана и главы Евросовета. 16-17 июня Пашинян также принял участие в проходящем в Рейкьявике саммите Совета Европы