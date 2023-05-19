Пятница, 19 Мая 2023 14:41

АрмИнфо. США поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном вне зависимости от места его проведения. Об этом заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель, на просьбу прокомментировать запланированную на 25 мая встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве.

Он отметил, что Вашингтон продолжаем оказывать полную поддержку и участие, поскольку эти две страны работают над обеспечением прочного и достойного мира.

"Мы приветствуем сообщения о том, что стороны намерены продолжать эти обсуждения, и мы подтверждаем это - нашу убежденность в том, что мир близок и что прямой диалог является ключом к решению этих вопросов.

Мы считаем, что прямые переговоры между сторонами имеют первостепенное значение, и мы рады, что они происходят и происходят. Проходят ли они в Арлингтоне, в Брюсселе, в Москве, наша поддержка этих усилий будет продолжаться", - сказал он.