Пятница, 19 Мая 2023 14:39

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве обратил внимание на ситуацию вокруг Лачинского/Бердзорского коридора.

"Я рад очередной возможности поговорить еще раз о наболевших темах, о ситуации на Южном Кавказе, провести очередной раунд переговоров по нормализации армяно- азербайджанских отношений", - сказал Мирзоян в ходе своего приветственного слова

В этом ключе он добавил, что Армения, как всегда, участвует в переговорах весьма конструктивно и нацелена на долгосрочный мир в регионе.

При этом он подчеркнул, что Армения остается приверженной к трехсторонним заявлениям лидеров стран от 9 ноября 2020 года и всем последующим. "К сожалению, как говорится "на земле" ситуация несколько иная: параллельно с переговорами мы периодически видим эскалацию ситуации на земле со стороны Азербайджана. Мы видим вторжение на суверенную территорию Республики Армения, мы видим грубое нарушение того же заявления от 9 ноября, последнее такое нарушение было, когда азербайджанская сторона попыталась установить КПП в Лачинском коридоре, хотя в заявлении от 9 ноября очень четко сформулирован режим этого коридора, который должен оставаться под контролем Российской Федерации. Но, к сожалению, сейчас не возможно констатировать, что РФ сейчас контролирует Лачинский коридор", - отметил глава МИД Армении, добавив, что тем не менее Ереван будет участвовать в переговорах.

В свою очередь Лавров констатировал, что на сегодня удалось согласовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел и встречу между Мирзоян и Байрамовым.

"Российская Федерация предоставляет свою площадку и будет стараться создать необходимые условия для дальнейшего прогресса ваших переговоров по всем задачам, сформулированным в трехсторонних заявлениях президентов России, Азербайджана и премьер-министра Республики Армения.

Оценили участие Никола Пашиняна в мероприятиях, посвященных очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне народов Советского Союза, его присутствие на параде 9 мая. Рассчитываем, что он также сможет принять участие на сессии Высшего Евразийского экономического совета. Она состоится 25 мая с.г. в Москве. Это будет важным мероприятием", - сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, что продолжать продвигать вперед все договоренности между руководителями двух страны: прежде всего, торгово-экономическое сотрудничество, ставшее настоящим локомотивом российско- армянских связей. Он предположил, что на встрече также будут затронуты вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

"Главная тема сегодняшних переговоров - нормализация связей между Арменией и Азербайджаном. Весьма значительна роль трехсторонних договоренностей (1,2,3,4), под которыми стоят подписи руководителей трех стран. Она должна иметь решающее значение при нахождении всех развязок по всем вопросам: и касательно мирного договора, и в отношении разблокирования коммуникаций и делимитации с последующей демаркацией границы.

Думаю, что прогресс всех этих направлений - это ключевое условие для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Россия играет историческую роль в этом регионе и имеет серьезные интересы. Убежден, что наши союзники это понимают.

Будем стремиться сделать все возможное в этом качестве, чтобы предстоящие сегодня мероприятия были полезными и достигли конкретных результатов", - резюмировал он.