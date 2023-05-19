Arminfo.info



 Пятница, 19 Мая 2023 14:39
Марианна Мкртчян

Мирзоян на встрече с Лавровым в Москве обратил внимание на ситуацию вокруг Бердзорского коридора

Мирзоян на встрече с Лавровым в Москве обратил внимание на ситуацию вокруг Бердзорского коридора

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве обратил внимание на ситуацию вокруг Лачинского/Бердзорского коридора.

"Я рад очередной возможности поговорить еще раз о наболевших темах, о ситуации на Южном Кавказе, провести очередной раунд переговоров по нормализации армяно- азербайджанских отношений", - сказал Мирзоян в ходе своего приветственного слова

В этом ключе он добавил, что Армения, как всегда, участвует в переговорах весьма конструктивно и нацелена на долгосрочный мир в регионе.

При этом он подчеркнул, что Армения остается приверженной к трехсторонним заявлениям лидеров стран от 9 ноября 2020 года и всем последующим. "К сожалению, как говорится "на земле" ситуация несколько иная: параллельно с переговорами мы периодически видим эскалацию ситуации на земле со стороны Азербайджана. Мы видим вторжение на суверенную территорию Республики Армения, мы видим грубое нарушение того же заявления от 9 ноября, последнее такое нарушение было, когда азербайджанская сторона попыталась установить КПП в Лачинском коридоре, хотя в заявлении от 9 ноября очень четко сформулирован режим этого коридора, который должен оставаться под контролем Российской Федерации. Но, к сожалению, сейчас не возможно констатировать, что РФ сейчас контролирует Лачинский коридор", - отметил глава МИД Армении, добавив, что тем не менее Ереван будет участвовать в переговорах.

В свою очередь Лавров констатировал, что на сегодня удалось согласовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел и встречу между Мирзоян и Байрамовым.

"Российская Федерация предоставляет свою площадку и будет стараться создать необходимые условия для дальнейшего прогресса ваших переговоров по всем задачам, сформулированным в трехсторонних заявлениях президентов России, Азербайджана и премьер-министра Республики Армения.

Оценили участие Никола Пашиняна в мероприятиях, посвященных очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне народов Советского Союза, его присутствие на параде 9 мая. Рассчитываем, что он также сможет принять участие на сессии Высшего Евразийского экономического совета. Она состоится 25 мая с.г. в Москве. Это будет важным мероприятием", - сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, что продолжать продвигать вперед все договоренности между руководителями двух страны: прежде всего, торгово-экономическое сотрудничество, ставшее настоящим локомотивом российско- армянских связей. Он предположил, что на встрече также будут затронуты вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

"Главная тема сегодняшних переговоров - нормализация связей между Арменией и Азербайджаном. Весьма значительна роль трехсторонних договоренностей (1,2,3,4), под которыми стоят подписи руководителей трех стран. Она должна иметь решающее значение при нахождении всех развязок по всем вопросам: и касательно мирного договора, и в отношении разблокирования коммуникаций и делимитации с последующей демаркацией границы.

Думаю, что прогресс всех этих направлений - это ключевое условие для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Россия играет историческую роль в этом регионе и имеет серьезные интересы. Убежден, что наши союзники это понимают.

Будем стремиться сделать все возможное в этом качестве, чтобы предстоящие сегодня мероприятия были полезными и достигли конкретных результатов", - резюмировал он. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
У Ильхама Алиева У Ильхама Алиева "семь песен" и все они про Армению
Лавров анонсировал встречу вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по вопросу разблокированию коммуникаций на следующей неделеЛавров анонсировал встречу вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по вопросу разблокированию коммуникаций на следующей неделе
Встреча Посла М.Аязова с ректором Ереванской государственной консерватории им. КомитасаВстреча Посла М.Аязова с ректором Ереванской государственной консерватории им. Комитаса
Депутат НС от партии власти: Поведение России по отношению к Армении непонятно, и не может не вызывать озабоченностиДепутат НС от партии власти: Поведение России по отношению к Армении непонятно, и не может не вызывать озабоченности
Самвел Бабаян не против идеи создания в Арцахе Государственного комитета обороныСамвел Бабаян не против идеи создания в Арцахе Государственного комитета обороны
ЮКЖД оборудует переезды резинокордовым покрытиемЮКЖД оборудует переезды резинокордовым покрытием
В Москве проходит трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Азербайджана и РоссииВ Москве проходит трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России
Туркменистан предложил реализовать новые проекты по поставкам газа в китайском направленииТуркменистан предложил реализовать новые проекты по поставкам газа в китайском направлении
Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонииРешение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии
Песков подтвердил информацию о предстоящей встрече Алиева и Пашиняна в МосквеПесков подтвердил информацию о предстоящей встрече Алиева и Пашиняна в Москве
Лавров: Трехсторонняя встреча между Ереваном, Баку и Москвой запланирована на вторую половину дняЛавров: Трехсторонняя встреча между Ереваном, Баку и Москвой запланирована на вторую половину дня
Оценки спикера НС РА о так называемом оскорблении в его адрес носят политический характер - депутатОценки спикера НС РА о так называемом оскорблении в его адрес носят политический характер - депутат
Анн Луйо: Для нас важно не только развитие Сюника, но и его безопасностьАнн Луйо: Для нас важно не только развитие Сюника, но и его безопасность
Глава USAID продолжает уклоняться от ответов на вопросы о гумкризисе в Арцахе - ANCAГлава USAID продолжает уклоняться от ответов на вопросы о гумкризисе в Арцахе - ANCA
ВОЗ решительно осуждает действия, происходящие в Лачинском коридоре и на границе с АрмениейВОЗ решительно осуждает действия, происходящие в Лачинском коридоре и на границе с Арменией
Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из АГС-17Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из АГС-17
Пашинян рассказал об итогах встреч в Брюсселе и в РейкьявикеПашинян рассказал об итогах встреч в Брюсселе и в Рейкьявике
Вендант Патель: США поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном вне зависимости от места его проведенияВендант Патель: США поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном вне зависимости от места его проведения
Мирзоян на встрече с Лавровым в Москве обратил внимание на ситуацию вокруг Бердзорского коридораМирзоян на встрече с Лавровым в Москве обратил внимание на ситуацию вокруг Бердзорского коридора
Менее оптимистичен, чем глава Евросовета: Обсуждение вопроса армянских пленных продолжится на предстоящих встречах - ПашинянМенее оптимистичен, чем глава Евросовета: Обсуждение вопроса армянских пленных продолжится на предстоящих встречах - Пашинян
ЮКЖД вновь призывает граждан быть бдительными на железнодорожной инфраструктуреЮКЖД вновь призывает граждан быть бдительными на железнодорожной инфраструктуре
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Задержанная мать погибшего солдата объявила голодовку в  СИЗОЗадержанная мать погибшего солдата объявила голодовку в  СИЗО
Глава КГД: мы пока воздержимся от комментариев по поводу выявления крупной партии наркотиковГлава КГД: мы пока воздержимся от комментариев по поводу выявления крупной партии наркотиков
ВС Азербайджана применили миномет в направлении армянского села НорабакВС Азербайджана применили миномет в направлении армянского села Норабак
Бюджет программы Бюджет программы "Устойчивый Сюник команда Европы" удвоен
Ален Симонян призвал коллег по ОДКБ, имеющих <близкие и тесные отношения с Азербайджаном>, предпринять шаги по устранению нарушений международного праваАлен Симонян призвал коллег по ОДКБ, имеющих <близкие и тесные отношения с Азербайджаном>, предпринять шаги по устранению нарушений международного права
Пашинян настаивает на необходимости зеркального отвода войск от пограничной линии и ее демилитаризациюПашинян настаивает на необходимости зеркального отвода войск от пограничной линии и ее демилитаризацию
Премьер РА заявил о подвижках в вопросе разблокировки железной дороги Армения- АзербайджанПремьер РА заявил о подвижках в вопросе разблокировки железной дороги Армения- Азербайджан
Ереван согласился на трехстороннюю встречу в МосквеЕреван согласился на трехстороннюю встречу в Москве
Пашинян: Армения и Азербайджан в Брюсселе признали территориальную целостность друг другаПашинян: Армения и Азербайджан в Брюсселе признали территориальную целостность друг друга
АНК: мы не может присоединиться к совместному заявлению политических сил, поскольку оно  уязвимо с точки зрения международного праваАНК: мы не может присоединиться к совместному заявлению политических сил, поскольку оно  уязвимо с точки зрения международного права
Политолог: При продолжении нынешней политики Армения может быть расчлененаПолитолог: При продолжении нынешней политики Армения может быть расчленена
Экс-глава ереванского административного района Нор Норк обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочийЭкс-глава ереванского административного района Нор Норк обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий
Закрепленный за Минобороны участок был продан генералу Аршалуйсу Пайтяну - прокуратураЗакрепленный за Минобороны участок был продан генералу Аршалуйсу Пайтяну - прокуратура
Мать погибшего солдата, задержанная по <делу покушения> на сына Пашиняна, доставлена в СИЗОМать погибшего солдата, задержанная по <делу покушения> на сына Пашиняна, доставлена в СИЗО
В  Ереване пройдет  международный форум маркетинга и рекламы В  Ереване пройдет  международный форум маркетинга и рекламы "Попок"
Глава МИД РА: агрессивные действия Азербайджана являются грубым нарушением норм международного гуманитарного праваГлава МИД РА: агрессивные действия Азербайджана являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права
В Рейкьявике Армения не подписала декларацию о создании реестра ущерба УкраинеВ Рейкьявике Армения не подписала декларацию о создании реестра ущерба Украине
МО РА в очередной раз призывает СМИ не распространять неверную информациюМО РА в очередной раз призывает СМИ не распространять неверную информацию
Правозащитник сигнализирует о странной ситуации по делу о попытке похищения сына премьер- министра РАПравозащитник сигнализирует о странной ситуации по делу о попытке похищения сына премьер- министра РА
Депутат НС РА: в Арцахе много проблем, но главная из них - Араик АрутюнянДепутат НС РА: в Арцахе много проблем, но главная из них - Араик Арутюнян
МИД РФ: Евросоюз всего лишь пытается перебить повестку, предложенную РоссиейМИД РФ: Евросоюз всего лишь пытается перебить повестку, предложенную Россией
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Военнослужащий, получивший ранения в результате огня со стороны ВС Азербайджана, скончался  по дороге в госпиталь - МОВоеннослужащий, получивший ранения в результате огня со стороны ВС Азербайджана, скончался  по дороге в госпиталь - МО
Сергей Смбатян стал национальным послом UNICEFСергей Смбатян стал национальным послом UNICEF
МИД РФ: Москва призывает Баку и Ереван воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации насилияМИД РФ: Москва призывает Баку и Ереван воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия
В Армении использованный в качестве меры пресечения залог в размере 3 млн драмов стал доходом государства, суд удовлетворил ходатайство прокуратурыВ Армении использованный в качестве меры пресечения залог в размере 3 млн драмов стал доходом государства, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры
СК: На основании заявления Ашота Пашиняна о предполагаемом похищении возбуждено уголовное делоСК: На основании заявления Ашота Пашиняна о предполагаемом похищении возбуждено уголовное дело
Армения признает территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км. - ПашинянАрмения признает территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км. - Пашинян
Пашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политологПашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политолог
МИД РФ: Если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано в ОДКБ, Армения получила бы более стабильную ситуациюМИД РФ: Если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано в ОДКБ, Армения получила бы более стабильную ситуацию
С.Лавров: США предлагают Армении С.Лавров: США предлагают Армении "прогнать русских" с ее территории
<Оружейный барон> Давид Галстян останется под арестом<Оружейный барон> Давид Галстян останется под арестом
Пеший туризм в Армении набирает обороты: Заявлено о строительстве <национальной тропы>Пеший туризм в Армении набирает обороты: Заявлено о строительстве <национальной тропы>
СНБ РА выявила попытку незаконного ввоза в Армению 1 тонны кокаина на сумму в $250 млнСНБ РА выявила попытку незаконного ввоза в Армению 1 тонны кокаина на сумму в $250 млн
Главы МИД Армении и Кипра обсудили вопросы региональной стабильности и безопасностиГлавы МИД Армении и Кипра обсудили вопросы региональной стабильности и безопасности
Армения стала соавтором резолюции ГА ООН об аварии на Чернобыльской АЭСАрмения стала соавтором резолюции ГА ООН об аварии на Чернобыльской АЭС
Генрих Мхитарян - первый армянин в финале Лиги чемпионовГенрих Мхитарян - первый армянин в финале Лиги чемпионов
Следком Армении подписал меморандум о сотрудничестве с ФБРСледком Армении подписал меморандум о сотрудничестве с ФБР
Читать больше



Эксперты
Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюркологДля Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Читать больше
Комментируемые
Пашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политологПашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политолог
Официальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа АрцахаОфициальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа Арцаха
Шарль Мишель рассказал об итогах встречи с Алиевым и ПашиняномШарль Мишель рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
Рубен Варданян сообщил о создании Фронта безопасности и развития АрцахаРубен Варданян сообщил о создании Фронта безопасности и развития Арцаха
Перед зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственностиПеред зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственности
Постпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контрольПостпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль
Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резнеЭпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного КарабахаАдам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха
Армения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - ПашинянАрмения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - Пашинян
Пашинян ответил ОсканянуПашинян ответил Осканяну
Вардан Осканян: Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
Эксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственнойЭксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственной
Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - ПашинянБез определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян
Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза "ни шагу назад"
МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана