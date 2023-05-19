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 Пятница, 19 Мая 2023 12:11

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом Саммите «Центральная Азия – Китай»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом Саммите «Центральная Азия – Китай»

АрмИнфо. В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Китай» является очень важным историческим событием. Глава государства поблагодарил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за прекрасную организацию мероприятия и традиционное гостеприимство.

Он отметил, что сегодня Китай продолжает укреплять свой статус мировой державы и играет ключевую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности, является локомотивом экономического и технологического развития.

– Полномасштабное взаимодействие с Китаем – одним из крупнейших инвесторов и ведущей экономикой мира – является для Казахстана долгосрочным фактором устойчивого прогресса. Синергия потенциалов стран Центральной Азии с колоссальными экономическими возможностями Китая способна задать новую, более высокую траекторию нашего многопланового партнерства. Казахстан готов приложить все усилия для достижения этих высоких целей. В настоящее время Казахстан проводит масштабные многоплановые реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики. Ведется целенаправленная работа по устранению барьеров и созданию наиболее благоприятных условий для иностранных инвесторов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что за годы Независимости было привлечено более 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. При этом инвестиции на сумму более 23 миллиардов долларов привлечены из Китая. Президент отметил, что Казахстан готов и дальше активно сотрудничать в инвестиционной сфере.

– Вчера в рамках моего государственного визита состоялся инвестиционный форум, подписаны соглашения на сумму 22 миллиарда долларов. Казахская сторона приложит все усилия для выполнения этих соглашений. Учитывая географическое положение, наша страна выступает важным транспортно-логистическим коридором регионального и трансконтинентального уровня. В этой связи Казахстан готов задействовать свой торгово-экономический и логистический потенциал во благо углубления сотрудничества с дружественным Китаем. Объем казахско-китайской торговли достиг 31 миллиарда долларов, и мы с Председателем Си договорились увеличить ее до 40 миллиардов долларов, – заявил лидер Казахстана.

В своем выступлении Глава нашего государства представил приоритетные направления сотрудничества, которые требуют от лидеров стран региона совместных усилий. Первым из них названо увеличение товарооборота.

– За последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень. Только за прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив 8 миллиардов долларов. В обозримой перспективе мы ставим цель довести данный показатель до 15 миллиардов. Стремительно растут и объемы общерегиональной торговли с КНР. По итогам прошлого года этот показатель достиг 70 миллиардов долларов, из которых 45% приходится на Казахстан (31 млрд долларов). Считаю, что имеются в наличии все условия для сохранения этой положительной динамики и достижения уровня товарооборота до 100 миллиардов к 2030 году. Важным здесь является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. К примеру, Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям. В прошлом месяце, после трехлетнего простоя из-за пандемии, мы возобновили работу Международного центра торговли «Хоргос» на казахско-китайской границе. Приглашаю все центральноазиатские страны, особенно не имеющие общей границы с Китаем, совместно использовать потенциал этого важного торгово-логистического хаба. В наших планах – строительство совместно с китайскими инвестиционными партнерами второго сухого порта на границе на качественно новой основе, с учетом накопленного опыта в этой сфере, – сказал Президент Казахстана.

По его мнению, дополнительные возможности для роста взаимной торговли имеются в сфере электронной коммерции, в которой Китай является мировым лидером.

– Китайские интернет-гиганты, например, Alibaba Group и JD.COM, имеют колоссальный опыт и потенциал в этой сфере. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, Казахстан предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая для совместного продвижения продукции. Символично, что вчера Казахстан уже открыл Национальный павильон на платформе JD.COM. В целом, с учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов. В этой связи для логистического удобства предлагаем всем партнерам размещать свои товары на наших складах. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно. Эту работу можно синхронизировать с внедрением единой электронной торговой платформы С5+Сhina, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним приоритетом Президент считает развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Как он отметил, ровно десять лет назад в Астане Председатель Си Цзиньпин изложил концепцию мегапроекта «Пояса и Пути». За прошедшее время эта инициатива доказала свою эффективность и востребованность в мировом масштабе.

– Как ближайший сосед и надежный партнер Китая мы будем продолжать активное участие в реализации совместного строительства «Пояса и Пути». Важным шагом в этом направлении станет скорейшее открытие третьего железнодорожного перехода на казахско-китайской границе. Одним из ключевых участков маршрута Китай – Центральная Азия – Европа является Транскаспийский международный транспортный маршрут. На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение. Мы намерены планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, считаем необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута. Приглашаем китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов. Большие перспективы для наших стран также открывает использование потенциала железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, – сообщил Глава государства.

По его словам, углубление промышленной кооперации призвано стать новой опорной точкой для экономического развития стран Центральной Азии. Вовлечение Китая в региональные проекты, безусловно, будет способствовать их эффективному продвижению.

– Предлагаю разработать План промышленной кооперации ЦА – КНР с учетом преимуществ и потребностей стран нашего региона. Огромными перспективами обладает развитие такой наукоемкой сферы, как автомобилестроение. С большим удовлетворением хочу отметить, что взаимодействие Казахстана и Китая в этом направлении выходит на качественно новый уровень. Налажено производство легковых и грузовых автомобилей (JAC), реализованы проекты по выпуску электромобилей (JAC iEV7s, электроавтобусов YUTONG и электроавтобусов Golden Dragon). Вчера были подписаны соглашения о запуске в нашей стране мелкоузловой сборки ведущих китайских автомобилей. Ведется работа над соответствующей инфраструктурой электрозарядных станций в Казахстане. Казахстан, располагающий большими запасами лития, кобальта, никеля и других важных редких и редкоземельных элементов, готов к широкомасштабному сотрудничеству в данной отрасли. Приглашаем китайские компании к созданию автомобильных кластеров на территории Казахстана, в тех областях, где уже есть успешные примеры производства крупных китайских брендов, – сказал Президент.

Он полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере энергетики, в частности, в нефтегазовом секторе. В рамках наращивания экспорта нашей нефти планируется повысить пропускную способность нефтепровода Казахстан – Китай.

– На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь. В связи с ростом потребления нефтепродуктов планируется также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год. Приоритетным направлением для Казахстана также является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы. В этой связи для нас большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год. Надеемся на дальнейшую поддержку китайских друзей в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент далее отметил важность сотрудничества в сельском хозяйстве. Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров АПК в соседние страны.

– Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки, ежегодно экспортируя свыше 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. В частности, наши аграрии готовы нарастить поставки зерновых и масличных культур, высококачественной и экологически чистой мясной и органической продукции. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном закупе плодоовощной продукции и продовольственных товаров. В целом, используя взаимный потенциал наших государств в аграрной сфере мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность друг друга. Исходя из общих интересов, предлагаю учредить Совместный продовольственный хаб на базе Международного центра торговли «Хоргос». Отдельное внимание следует уделить вопросам внедрения цифровых и зеленых технологий в сферу АПК. В этой работе опыт и возможности китайских партнеров будут весьма востребованы, – подчеркнул Глава государства.

По его мнению, еще одним приоритетным направлением сотрудничества является эффективное использование трансграничных водных ресурсов. Центральная Азия – один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. По данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 миллиардов человек.

– Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников – главного источника воды для нашего региона. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности Центральной Азии, требуя принятия безотлагательных совместных мер. Для всех нас первостепенное значение приобретают согласованные и рациональные подходы к использованию имеющихся водных ресурсов. На этом фоне важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации. Китай в этой сфере достиг впечатляющих успехов. Предлагаю разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу, – сказал Президент.

Он также обратил внимание на развитие культурно-образовательных связей и сферы туризма. По его словам, тесные межчеловеческие контакты служат важным фактором в развитии наших межгосударственных связей. Этой цели отвечает подписание Межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований сроком на 30 дней. Глава государства считает, что это важное соглашение будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между нашими странами.

– Центральная Азия имеет богатую культуру, красивейшую природу и уникальные достопримечательности, которые, несомненно, могут быть интересны китайским туристам. Предлагаю создать реестр туроператоров «Шелкового пути» с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер. Это позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии. Кроме того, свою лепту в укрепление культурно-гуманитарных связей вносит сотрудничество между регионами, в частности, развитие института городов-побратимов. Вчера мы официально установили побратимские связи между городами Шымкентом и Сианем, а также нашими регионами – Северо-Казахстанской областью и провинцией Шэньси. В городе Сиане открывается Генеральное консульство Казахстана. Наряду с этим важно развивать сферу науки и образования, налаживать контакты между молодежью наших стран. Поэтому мы придаем исключительное значение системной подготовке квалифицированных кадров и развитию человеческого капитала. На данном этапе Казахстан активно работает над открытием в стране филиалов ведущих технических университетов мира, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим подчеркнута важность региональной безопасности и стабильности. Казахстан высоко ценит вклад Китайской Народной Республики в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Президент полагает, что неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки.

– Казахстан, в свою очередь, поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии. Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности. Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния. Текущая ситуация в международной политике требует больших усилий для наведения мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики. Выдвинутая Председателем Си «Инициатива глобальной безопасности» играет важную роль в обеспечении устойчивого развития мира и служит решительным ответом на беспрецедентные вызовы современности. Наряду с этим Казахстан высоко оценивает конструктивную позицию Китая по разрешению украинского кризиса. Что касается Афганистана, мы считаем, что важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что все высказанные им инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению «всепогодных» отношений и многопланового сотрудничества стран региона. Поэтому важно неуклонно следовать стратегическому курсу взаимовыгодного партнерства. В завершение своего выступления Президент выразил готовность провести в нашей стране второй саммит «Центральная Азия – Китай».

На саммите также выступили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Главы государств по итогам саммита «Центральная Азия – Китай» подписали Сианьскую декларацию и приняли Перечень инициатив. Следующий саммит пройдёт в Казахстане в 2025 году.

После завершения официального мероприятия лидеры стран Центральной Азии и Китая совместно посадили деревья перед Центром международных конференций.

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