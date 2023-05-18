Четверг, 18 Мая 2023 23:13

АрмИнфо.На брюссельской встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер- министра Армении Никола Пашиняна сформировалось определенное понимание относительно дальнейшего освобождения пленных и других удерживаемых лиц, выяснения судеб без вести пропавших. Об этом заявил Пашинян 18 мая на очередном заседании правительства.

<Учитывая сверхчувствительность вопроса, скажу только, что обсуждения на эту тему продолжатся в ходе предстоящих встреч>, - заявил он.

Между тем, в сообщении Шарля Мишеля, опубликованное на сайте Евросовета по итогам встречи говорилось, что было достигнуто понимание, что в ближайшие недели будут освобождены другие задержанные. <Я также подчеркнул необходимость сохранения взаимопонимания о том, что военнослужащие, которые просто заблудились и перешли на другую сторону, будут и впредь освобождаться в ускоренном порядке. Мы также обсудили важность активизации работы по решению судьбы пропавших без вести и по разминированию>,- заявил Мишель.

15 мая в беседе с журналистами депутат партии власти "Гражданский договор" и глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян заявил, что в ближайшие недели Азербайджан вернет армянских пленных.

По данным властей Армении, в азербайджанском плену находятся 33 военнослужащих и гражданских лица (Азербайджан подтверждает факт нахождения 33 пленных армян - ред.), однако правозащитники сообщают как минимум о 80.