Четверг, 18 Мая 2023 22:45

АрмИнфо.8 мая в районе 13:30 на перегоне Арагац-Каракерт электропоезд компании <Южно-кавказская железная дорога> ЭП-2Д, следующий по маршруту Гюмри- Ереван, сбил оказавшегося на путях человека. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако не смог предотвратить столкновение. Пострадавший - Мкртчян Грач Мигранович (1962г.р.) в тяжелом состоянии доставлен в больницу. График движения поездов по маршруту был нарушен более, чем на 2 часа.

Компания ЮКЖД приносит извинения пассажирам, пострадавшим в результате независящего от компании инцидента. Компания также в очередной раз призывает граждан и водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения, не выходить на железнодорожные пути и быть бдительными на железнодорожной инфраструктуре.