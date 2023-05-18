Четверг, 18 Мая 2023 22:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 5, 7, 7/1 на пр. Гая, жилые дома 2/3, 6/2, 11, 11/1, 11/2 на улице Тотовенца, 4/2, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1 на улице Молдовакан, ясли-детский сад N103 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 2, 4, 4/1, 6, 8, 10 на улице Микояна, 46, 48, 50 на улице Галшояна, 14, 15 в кв. “Назарбекян”, здания школ NN22, 159, ясли-детский сад N44 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 1 на улице А. Хачатряна, 10, 12 на улице Акобяна, 2/1, 2/2, 4, 12 на улице Эмина, жилой дом 11/1 на улице В.Папазяна, частные дома 26-102 на улице Амо Сагяна, жилые дома 56-58 на пр. Комитаса, 5, 7 на улице Н.Тиграняна, 2 на улице Киевяна, жилые дома 5, 7, 7А, 9 на улице Адонца, 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилой дом 25 на улице Азатутяна, жилые дома 2-26А на улице Мамиконянца, 15/32-33/19 на улице Ширванзаде, 1, 55 на улице Низами, 1, 1а, 1/2, 3 на улице Манандяна, жилой дом 15 на улице Маиси 9, школа N46, частные дома 14-28 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 1-43, 69-100 и жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на 15-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 6 на улице Нансена, 4-6 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 4, 6 на пр. Гая, ясли-детский сад N99, школа N62 имени Татула Крпеяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-м Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Гиневет; частично улица Арартяна в городе Веди;

12:00-14:00 частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:00 частично улица Шаумяна в городе Джермук;

11:00-13:00 улицы Атарбекяна, Хндзораноц, Андраника, Микояна и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Армавирской области:

11:00-12:00 частично село Айгеван;

12:00-13:00 частично село Налбандян;

в Котайкской области:

10:00-14:00 ресторанные комплексы “Джрвеж”, “Астафян”, “Григорян”, “Сантросян”;

12։00-16։00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-12:00 села Шорджа, Ахберк и ООО “Асфальтагорцаран”;

в Тавушской области:

10։00-13։00 кварталы “Шамахян”, “Андраник”, частично улица Горького в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10:00-11:30 и 15:00-16:30 частично село Хнацах;

11:00-16:00 частично село Ангегакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-15:00 частные дома 94-148 на 12-ой улице Нор Ареша;

10:00-16:00 жилые дома 12, 14, 16 на улице Ленинградяна, 2, 4, 7 на улице Шинарарнери, абоненты-жильцы жилых домов 29, 31, 33, 35 на улице Раффи, 74, 76, 82, 80, 78 на улице Микаеляна; здание СНБ в Норк Мараше, жилой дом 234 на улице норки Айгинер, частные дома 235, 255, 275 на улице Норки Айгинер, 36-40, 49-55 на улице Арменакяна, гостиница ‘Режине” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 частично улицы Сари Тага 17-24, частные дома 93-127 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 6, 10, 12 на улице Парпеци, 17, 19, 21, 23, 25 на пр. Маштоца, жилые дома 37, 39, 41 на улице Пушкина, 19, 21, 25 на улице Саряна, жилые дома 16, 18, 20, 20/1, 22 на улице Саряна, 56 на улице Пушкина, ООО “Вигмор”, жилые дома 27, 29, 31, 33, 38, 40 на улице Демирчяна, жилой дом 5 и частные дома 88, 90, 92 на улице Арами, частный дом 42 на 1-ом переулке Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Андраникаван, Гиневет, Армаш, Ерасх, Ехегнаван, Лусарат, Покр Веди в городе Веди;

12:00-14:00 частично улицы Баграмяна, Нарекаци, Чауша в городе Арташат; частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:30 частично село Сараван;

11:00-13:00 частично улицы Алавердяна, Андраника. Зоравара Вардана, Камо в городе Ехегнадзор;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Паракар, Мусалер; частично села Таиров, Птгунк;

в Лорийской области:

10։00-13:00 жилые дома 14 на улице Гарегина Нжде, 19, 56, 60, 62, 64, 70, 72 на улице Вардананца, 22 на улице Тиграна Меца, жилой дом 59 на улице Степана Зоряна, мэрия Ванадзора в городе Ванадзор;

11։00-17:00 села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Парни, Цахкаберд;

в Ширакской области:

11։00-16:00 Экономический университет и прилегающие улицы Герцена, Комсомол в городе Гюмри.