Четверг, 18 Мая 2023 22:28

АрмИнфо.Мать Жоры Мартиросяна, погибшего в ходе 44- дневной войны, Гаяне Акопян, находящаяся в следственном изоляторе в связи с инцидентом с Ашотом Пашиняном, объявила голодовку. Об этом 18 мая журналистам сообщила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян.

По ее словам, со вчерашнего дня Гаяне Акопян не принимает пищу. Основным требованием матери погибшего солдата является очная ставка с Пашиняном-младшим. У Акопян вызывает удивление причины затягивания очной ставки. <В ходе моей личной встречи с госпожой Акопян вновь было заявлено, что никакого похищения не было, Пашинян - младший сам сел в машину и дня нее стало неожиданностью то, насколько быстро он выскочил из автомобиля>, - рассказала Хамоян, которая подтвердила, что Пашиняну-младшему было предложено вместе поехать в Пантеон воинских захоронений <Ераблур>.

Напомним, что 17 мая газета "Айкакан жаманак", принадлежащая семье премьера, сообщила о попытке похищения Ашота Пашиняна, обвинив в этом членов организации "Зов сыновей", которая объединяет родителей погибших в Нагорном Карабахе военных. Газета сообщала, что члены организации заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль. Пострадавший получил травму и обратился в правоохранительные органы. Позднее в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Между тем, в самой организации <Зов сыновей> все эти утверждения категорически опровергают.