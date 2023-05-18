Четверг, 18 Мая 2023 22:27

АрмИнфо.Интерес общественности к выявлению в Армении 1 тонны наркотиков понятен, но в интересах следствия пока нет возможности представить детали. Об этом 18 мая журналистам заявил председатель Комитета государственных доходов РА Рустам Бадасян.

Он отметил, что расследованием занимается Служба национальной безопасности РА. <Мы же на этом этапе воздерживаемся от комментариев по данному вопросу>, - сказал Бадасян, представив лишь возможную схему поставок. По его словам, таможенные структуры различных государств при проверке груза, направляющегося транзитом из одной страны в другую, применяют различные механизмы оценки рисков и алгоритмы, на основе которых анализируют попытки провоза скрытых товаров в том или ином контейнере, на основе которого и проводится проверка.

Отметив, что производство и потребление наркотиков растет во всем мире, Бадасян сообщил о разработке совместно с Полицией РА программы, которая и была осуществлена во время выявления крупной партии наркотиков. Глава КГД подчеркнул, что зачастую при выявлении наркотиков публичность в данном вопросе не обеспечивается, поскольку за ним следуют другие действия. Сотрудниками комитета недавно был выявлен еще один подобный случай, о котором будет сообщено в самое ближайшее время.

Глава КГД назвал спекуляциями утверждения некоторых лиц, считающих, что за поставками столь крупных партий наркотиков не могут не стоять представители власти. <Борьба с наркотиками во всем мире является вызовом. Печально то, что в Армении появляются такие наркотические вещества, которые крайне смертельны, и в целях предотвращения их поставок и оборота необходимо развивать возможности контролируемых органов>, - подчеркнул Бадасян.

Отметим, что 17 мая СНБ Армении выступило с сообщением о том, что выявлена попытка незаконного ввоза в Армению 1 тонны кокаина. Ввоз был осуществлен компанией, занимающейся импортом фруктов из Эквадора. Огромная партия наркотиков, общая стоимость которой составляет порядка 250 млн евро, оказалась в Армении транзитом через Италию и Грузию. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, проведены допросы, направлены запросы в различные уполномоченные структуры.

Между тем, как сообщало РБК со ссылкой на Il Messaggero, управление по борьбе с мафией округа Реджо-ди-Калабрия Италии конфисковали 3 тонны кокаина в контейнерах с бананами, которые везли в Армению через Эквадор и Грузию. Для обнаружения вещества использовали специальные сканеры и пса Джоэла из кинологической службы. Кокаин был изъят в порту Джойя-Тауро. Сотрудники таможни обнаружили в двух контейнерах, которые везли из Гуаякиля (Эквадор) в Армению через порт Батуми в Грузии. Наркотики были скрыты среди 78 т бананов. Управление по борьбе с мафией в Реджо- ди-Калабрии, ознакомившись с документацией и проведя проверку компаний, участвовавших в перевозке груза, решило провести досмотр двух ящиков, в которых, как выяснилось, находился кокаин. Вещество было найдено с помощью специальных сканеров и кинологического подразделения фингвардии; в частности, в поиске участвовала собака по кличке Джоэл. Как пишет Il Messaggero, в случае если бы торговцы наркотиками смогли провезти груз, они бы получили более 800 млн евро, поскольку кокаин оказался <чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии>. Для транспортировки и уничтожения наркотиков были задействованы более 30 сотрудников фингвардии Италии.