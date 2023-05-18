Четверг, 18 Мая 2023 22:20

АрмИнфо.Процесс нормализации аермяно-турецких отношений должен быть без предварительных условий. Об этом заявил председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян, выступая на заседании Совета ПА ОДКБ в Минске.

Как указал спикер армянского парламента, установление мира в регионе - та цель, которую преследует Республика Армения. А основой прочного мира, безопасности и устойчивого развития региона может быть только открытый и конструктивный диалог. ЭС прошлого года Армения и Турция начали процесс нормализации отношений, в рамках которого зафиксированы определенные договоренности, однако пока нет ощутимых результатов, и еще много вопросов остаются нерешенными. Мы считаем, что процесс нормализации должен быть без предварительных условий.

Коснувшись процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, Ален Симонян подтвердил готовность Армении к заключению мирного договора и взаимному признанию территориальной целостности. Однако, подчеркнул он, Азербайджан продолжает придерживаться агрессивной позиции.

<Несколько дней назад вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз, с применением минометов и артиллерийских орудий вели огонь по суверенной территории Республики Армения, в результате чего есть убитый и раненые. Буквально вчера на территории Армении азербайджанским огнем был убит армянский военнослужащий, обстреляна машина скорой помощи, ранен медработник. Подобное развитие ситуации доказывает, что систематические провокации азербайджанской стороны направлены на подрыв активных переговорных процессов, с целью оказания давления на Армению>, - сказал он.

В результате широкомасштабных военных действий против территориальной целостности Армении, а также тактики ползучей военной оккупации, осуществленных Азербайджаном в течении последних трех лет, незаконно оккупированы порядка 150 кв. км суверенной территории Республики Армения - зоны ответственности ОДКБ, указал спикер НС РА.

<Мы сожалеем, что в нашей Организации так и нет общей оценки факта агрессии Азербайджана против суверенной территории члена ОДКБ Республики Армения, что на международно-признанной территории Армении сохраняется противоправное присутствие вторгнувшихся вооруженных сил Азербайджана. В контексте миссии наблюдателей ОДКБ на границе с Азербайджаном, подчеркну, что для того, чтобы миссия была эффективной для страны и региона в целом, необходимо уточнение зоны ответственности ОДКБ. Озадачивает неопределенность позиций коллег, когда на земле есть неоспоримые факты агрессии и нарушений международно-признанных границ Армении>, - заметил Ален Симонян.

Завершая свое выступление, он акцентировал важность приложения дипломатических усилий. <Призываю всех присутствующих в этом зале коллег, заинтересованных в мире и стабильности в регионе, у которых также близкие и тесные отношения с Азербайджаном, предпринять действенные шаги по устранению нарушений международного права и исключению применения силы. Все эти вызовы требуют от всех государств-участников ОДКБ решения имеющихся вопросов посредством использования всего инструментария Организации, и главное, выражения по ним четких позиций без предвзятых политических предпочтений и приоритетов. Если мы не сумеем вместе этого сделать, завтра подобные вызовы могут встать перед каждым из членов ОДКБ>, - отметил спекир парламента РА.