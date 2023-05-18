Четверг, 18 Мая 2023 15:33

АрмИнфо.Армения и Азербайджан в Брюсселе признали территориальную целостность друг друга в 29,8 тысячи кв.км. и 86,6 тысячи кв.км., соответственно. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 18 мая на очередном заседании кабмина, коснувшись итогов своего визита в Брюссель.

Напомним, что 14 мая в Брюсселе прошла пятая встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В НАТО назвали обнадеживающими итоги встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве Евросоюза, а Шарль Мишель отметил, что <обмен мнениями был откровенным, открытым и ориентированным на результат>.

Пашинян считает признание территориальной целостности друг друга важным шагом для установления стабильности и мира в регионе. Это также позволит придти к окончательному оформлению текста мирного договора. Следующим шагом должна стать идентификация фундамента для формирования комиссии по делимитации.

Глава кабмина РА обратил внимание на то, что в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля, опубликованном по итогам встречи, была подчеркнута важность диалога Степанакерта и Баку для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха при координации международного сообщества. Премьер считает это важным процессом для долгосрочного мира с Азербайджаном. <Следовательно, это ускорит подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном>, - заключил Пашинян.