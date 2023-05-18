Четверг, 18 Мая 2023 15:22

АрмИнфо.Армянский национальный конгресс не может присоединиться к совместному заявлению политических сил Республики Армения и Арцаха>, которое по ряду пунктов уязвимо с точки зрения международного права. Об этом говорится в заявлении ранее правящей в Армении партии АНК.

<Резко осуждая карабахскую политику, проводимую властями Армении, мы выражаем свою солидарность с мужественной борьбой народа Арцаха. Мы ожидаем, что международное сообщество учтет их справедливые требования в мирных переговорах, а также в решении гуманитарных проблем карабахского населения, как можно скорее обеспечит возвращение удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гарантированно обеспечит бесперебойную и безопасную работу Лачинского коридора. В то же время сообщаем, что Армянский национальный конгресс не может присоединиться к совместному заявлению политических сил Республики Армения и Арцаха, которое по ряду пунктов уязвимо с точки зрения международного права>, - отмечается в сообщении АНК.

Отметим, что сегодня в Степанакерте на пресс- конференции была озвучена декларация общественного движения <Фронт безопасности и развития Арцаха>. <Для реализации задачи сохранения Арцаха армянским, обеспечения его целостности и субъектности Движение ставит перед собой цель консолидировать все части армянства и в первую очередь общественные, политические, интеллектуальные, профессиональные и другие круги Арцаха. В течение марта-мая 2023 года большая группа политических сил, общественных кругов и отдельных лиц, около 100 человек, на общих собраниях и в отдельных группах проводили обсуждения создавшейся в Арцахе ситуации, путей преодоления день ото дня углубляющегося кризиса управления и гуманитарного кризиса. В результате этих дискуссий и обсуждений мы пришли к согласию о необходимости иметь новую стратегию безопасности и развития Арцаха. Благодаря продолжению работ нам удалось уточнить видение будущего Арцаха, которое представлено руководству страны. Атмосфера недоверия, сформировавшаяся после ноября 2020 года, блокада, ухудшающиеся экономические условия, сложная социально-психологическая ситуация приводят к заключению, что без большой общественной консолидации невозможно решение стоящих перед народом Арцаха экзистенциальных задач. Этому делу в значительной степени препятствует позиция действующих властей Армении в вопросе Арцаха. В подобной ситуации мы не имеем права безразлично следить и оставаться в роли наблюдателя. Момент судьбоносный и требует от каждого армянина, от каждого сочувствующего Арцаху друга, с готовностью направить свои патриотические порывы, возможности на борьбу за право на самоопределение народа Арцаха всеми возможными средствами. Мы, отказавшись от своих личных интересов, встав выше партийных, должностных позиций, провозглашаем общественное движение <Фронт безопасности и развития Арцаха> проявлением консолидации, воли и решимости бороться сообща. Все те, кто принимает заявленную нами цель, кто осознаёт свою ответственность перед Отечеством, кому дороги армянские корни и будущее наших детей, могут присоединиться к нам, став членами общественного движения, укрепляя Фронт безопасности и развития Арцаха>, - говорится в документе.