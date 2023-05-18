Четверг, 18 Мая 2023 15:17

АрмИнфо.В отношении Армении происходит фелиация, которая началась давно. Об этом в интервью Пятому телеканалу заявил политический обозреватель, политолог Карен Кочарян, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о стремлении Запада выдавить Россию из Армении и оценив эти попытки как провокацию.

Политолог отметил, что когда начался российско-украинский кризис, звучали заявления о возможности расчленения Украины на несколько

частей. <А кто сказал, что такое крупное государство, как Украина может быть расчленена, а маленькая Армения нет. Если территория твоей страны превращается в пункт столкновения интересов, расчленение страны вполне возможно. Если Иран заявляет, что не останется безучастным, если в Сюнике произойдут нежелательные для этой страны события, Россия говорит о провокациях, Европейский Союз, Турция и Азербайджан ставят свои условия, а ты не выдвигаешь каких-либо требований, заявляя, что со всем согласен, в итоге получится Сирия, которая, тем не менее, была не во всем согласна, и по этой причине у нее получился шанс на восстановления.

В Армении же если ситуация продолжится в нынешнем виде, подобное развитие событий не исключено, особенно на фоне того, что страна, как субъект и фактор международного сообщества, уже ничего из себя не представляет>, - заявил политолог.

Он отметил, что власти Армении лишь говорят о мирном договоре с Азербайджаном, не раскрывая скобок, и не представляя на суд общественности содержание этого договора. Но что особенно важно, к каким последствиям он приведет. Большая часть армянского общества не проявляет особого внимания к происходящим процессам, поскольку живет повседневными заботами, зачастую оказываясь под влиянием агрессивной пропаганды.

<Общество устало от откровенной лжи и обвинений с обоих сторон, начало проявлять апатию, но это не означает, что волна недовольства со его стороны не созрела. Собственно, об этом свидетельствуют и результаты опроса, проведенного международным Республиканским институтом США. Не может общество жить в атмосфере недовольства, а власть руководствоваться своими интересами, в один прекрасный день эти факторы столкнуться>, - заметил политолог.

Кочарян подчеркнул, что страну, в первую очередь, необходимо спасать изнутри. <Власти постоянно говорят, что русские не пришли вместо нас воевать. Оппозиция заявляет, что русские не пришли вместо нас отстранить Пашиняна от власти. Но так не бывает, от подобного подхода никто ничего не получит. Никто не придет спасать нас, ни русские, ни американцы, никто, и даже Иран, несмотря на заявления последнего. Тегеран никому не отдаст Сюник, поскольку видит его иранским. По этой причине, необходимо ставить решение проблемы внутри самой страны.

Если нет общественного требования, нет очевидной и прогнозируемой силы, которая была бы приемлемой как для граждан Армении, так и для внешних игроков, тогда можно будет спасти государство. <С нынешней властью никто не может договориться: ни Запад, ни Россия, ни Иран, в отличие от которых президент Азербайджана не договаривается с Пашиняном, а ставит условия, выполнение которых означает утрату государственности>, - подчеркнул политолог