Четверг, 18 Мая 2023 13:02

АрмИнфо.Предварительное следствие по отделенной от уголовного дела части по фактам злоупотреблений со стороны бывшего главы административного района Нор Норк и начальника финансового отдела аппарата административного района, завершено. сообщает Следственнык комитет РА.

Выяснилось, что бывший глава административного района А.У., используя свое служебное положение, предварительно договорившись с директором ООО по организации различных мероприятий, и начальником финансового отдела главы административного района, под предлогом организации мероприятия 7 апреля 2016 года, посвященного <Материнству и красоте>, решили завладеть денежными средствами, предназначенными для организации и проведения этого мероприятия.

С этой целью на счет компании была переведена сумма в размере 1,5 млн драмов РА (мероприятие не было прожедено), которая была обналичена директором компании. Затем последний, выполнив налоговые обязательства, передал ему оставшиеся 1 250 000 драмов в кабинете начальника финансового отдела.

Помимо этого, глава администратижного округа, от ряда арендаторов помещений в Нор-Норке в дополнение к арендной плате незаконно потребовал осуществить выплаты в фонд развития <Нью Норк> - с 2016 г. до апреля 2018 года законным интересам организаций был причинен значительный имущественный ущерб в размере 1 480 000 драмов.

На основании полученных достаточных фактов бывшему главе административного района было предъявлено обвинение за использование служебного положения, с предварительным согласие группы лиц на совершение хищения в крупном размере, совершение служебного подлога и превышение должностных полномочий. Начальнику финансового отдела аппарата были предъявлены обвинения по ст. 179 (часть 2), части 1 статьи 314 и ст. 309 бывшего Уголовного кодекса Республики Армения.

В качестве меры пресечения к ним был применен мер пресечения. В ходе предварительного следствия бывший глава административного района возместил ущерб, причиненный общине вышеуказанными преступными деяниями, в совершении которых он обвиняется. Уголовное дело с обвинительным приговором направлено надзирающему прокурору с просьбой подтвердить его и направить производство в суд. А предварительное следствие по другим преступным проявлениям с очевидным участием бывшего главы административного района продолжается до сих пор.