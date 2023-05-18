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 Четверг, 18 Мая 2023 12:19
Наира Бадалян

Закрепленный за Минобороны участок был продан генералу Аршалуйсу Пайтяну - прокуратура

Закрепленный за Минобороны участок был продан генералу Аршалуйсу Пайтяну - прокуратура

АрмИнфо.Земельный участок, закрепленный за Минобороны Армении, в 2011 году по заниженной стоимости был отчужден заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Аршалуйсу Пайтяну.

Согласно информации Генеральной прокуратуры Армении, МО РА, в нарушение ряда законодательных требований и постановлений, согласно договору купли-продажи недвижимого имущества, подписанному 22 июля 2011 года, продало генерал-майору А.П.  государственный земельный участок площадью 12500 квадратных метров, расположенный на улице Давид Бек 155/3, за 87 млн драмов.

Военная прокуратура в апреле-мае 2023 г. установила, что А.П. 3 февраля 2012 г. заложил участок в банке и получил $300 тыс., или около 40 млн драмов. больше покупной цены (по соглашению сторон участок был оценен в 166 млн 100 тыс драмов).

26 декабря того же года недвижимость была вновь заложена в банке за $270 тыс, (участок был оценен по ликвидационной цене в 227 млн 500 тысяч драмов или на 140 млн 500 тысяч драмов больше покупной цены) и был передан в собственность банка за долг в размере $ 824 млн. 498 тыс. (эквивалентно 342 млн 373 тыс. 143 драмов) было передано банку в собственность. В результате государству был нанесен ущерб в размере 255 млн 373 тыс. 143 драмов.

5 мая 2023 года прокуратура направила результаты исследования в Антикоррупционный комитет для решения вопроса о возбуждение уголовного дела. 11 мая 2023 года в Антикоррупционном комитете возбуждено уголовное дело по пункту 5, части 2, статье 441 УК РА (злоупотребление должностными полномочиями или служебным положением либо оказание ими влияния, либо передача полномочий, что по неосторожности повлекло тяжкие последствия).

Генерал-лейтенант Аршалуйс Пайтян освобожден от должности заместителя начальника генерального штаба ВС Армении в сентябре 2012 года. Ранее, в июне того же года на основании нарушений, обнаруженных в армейском продовольственном складе по итогам проведенных проверок, было возбуждено уголовное дело по признакам п.1 ч.3 ст.178 УК РА (<Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах>). Согласно СМИ, Пайтяна уволили за то, что он поставлял вместо говядины замороженные брикеты из мяса буйволов.

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